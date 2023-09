Παράξενα

ΗΠΑ: Ο στρατός ζητά τη... βοήθεια του κοινού για να εντοπίσει ένα εξαφανισμένο F-35

Τι αναφέρει σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η διοίκηση της Βάσης Τσάρλεστον για το αεροσκάφος - "φάντασμα".

Ο αμερικανός στρατός εξακολουθεί να ψάχνει ένα μαχητικό F-35 το οποίο «εξαφανίστηκε» την Κυριακή έπειτα από ένα ατύχημα κοντά σε μια αεροπορική βάση στη Νότια Καρολίνα και ζήτησε τη… βοήθεια του κοινού για να το εντοπίσει.

Ο κυβερνήτης του F-35B Lightning II χρησιμοποίησε το σύστημα εκτόξευσης και σώθηκε, όπως ανέφερε η διοίκηση της Βάσης Τσάρλεστον.

«Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες μας να εντοπίσουν το F-35, σας παρακαλούμε καλέστε στο Κέντρο Αμυντικών Επιχειρήσεων της Βάσης», έγραψε στην πλατφόρμα X η διοίκηση, δίνοντας και ένα τηλέφωνο με το οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν οι πολίτες.

Το κυριότερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin, είναι ότι είναι σχεδόν αδύνατον να εντοπιστεί από τα ραντάρ και διαθέτει προηγμένους αισθητήρες και άλλα όργανα.

Με βάση την τελευταία, γνωστή θέση του αεροπλάνου, οι έρευνες επικεντρώνονται στα βόρεια της Βάσης Τσάρλεστον, γύρω από τις λίμνες Μόλτρι και Μάριον. Αυτό όμως σημαίνει ότι το μαχητικό μπορεί να συνετρίβη στο νερό, κάτι που καθιστά ακόμη δυσκολότερο τον εντοπισμό του.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ παρέπεμψε για περισσότερες διευκρινίσεις στην Πολεμική Αεροπορία.

