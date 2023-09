Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη - Εισαγγελέας: Να μείνουν στην φυλακή οι δράστες

Η εισαγγελέας πρότεινε στον Άρειο Πάγο να παραμείνουν ως έχουν οι ποινές για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη. Τι υποστήριξαν οι καταδικασθέντες.

Η εισαγγελέας έδρας, Ελένη Κovτακτσή, πρότεινε στον Άρειο Πάγο την απόρριψη των αιτήσεων αναιρέσεως των δύο καταδικασθέντων για τη δολοφονία της νεαρής φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη, τον Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο.

Αναλυτικά, στο ΣΤ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου (πρόεδρος η Ελένη Κατσούλη και εισαγγελέας η Ελένη Κovτακτσή) συζητήθηκαν οι αιτήσεις αναιρέσεως που έχουν καταθέσει τόσο ο 26χρονος Ροδίτης όσο και ο 24χρονος συγκατηγορούμενός του, οι οποίοι ομόφωνα (δικαστές και ένορκοι) καταδικάστηκαν τελεσίδικα σε ισόβια κάθειρξη και 15 έτη για τη δολοφονία και τον βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη.

Όπως είναι γνωστό, ο 26χρονος Ροδίτης και ο 24χρονος συγκατηγορούμενός του, αλβανικής καταγωγής, τελεσιδίκως καταδικάστηκαν ομόφωνα σε ισόβια και 15 έτη κάθειρξη από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και του ομαδικού βιασμού της νεαρής φοιτήτριας.

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η κ. Κovτακτσή πρότεινε να απορριφθούν οι λόγοι αναίρεσης που προέβαλαν ο 26χρονος Ροδίτης και ο 24χρονος συγκατηγορούμενός του, επισημαίνοντας ότι η καταδικαστική απόφαση του Εφετείου έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, όπως απαιτούν το Σύνταγμα και η νομοθεσία.

Παράλληλα, η εισαγγελέας της έδρας ανέφερε ότι «οι δικαστές δεν επηρεάζονται από τα δημοσιεύματα, αποφασίζουν σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους».

Τι υποστήριξαν οι καταδικασθέντες

Οι καταδικασθέντες υποστήριξαν, μεταξύ άλλων, πως κατά τη διάρκεια της δίκης τους στο Εφετείο παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητάς τους, καθώς δεν είχαν δίκαιη δίκη, αλλά και λόγω και της μεγάλης δημοσιότητας που είχε λάβει η υπόθεση. Επίσης, υποστήριξαν ότι δεν ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.

Ακόμη, οι συνήγοροι της οικογένειας Τοπαλούδη τάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση, σημειώνοντας πως η σχετική απόφαση φέρει την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που απαιτούν ο νόμος και το Σύνταγμα.

Αντίθετα, οι συνήγοροι των δύο καταδικασθέντων υποστήριξαν αναλυτικά τους λόγους αναίρεσης που περιλαμβάνονται στη σχετική αίτηση των εντολέων τους και ζήτησαν την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου.

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται η απόφαση του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

