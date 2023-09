Πολιτισμός

Ναπολέων Σουκατζίδης: Βανδάλισαν τον ανδριάντα του αγωνιστή (εικόνες)

Ασυνείδητοι μουτζούρωσαν με σπρέι το άγαλμα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη σε διάφορα σημεία, ενώ έσπασαν τη μαρμάρινη επιγραφή με τα λόγια του αγωνιστή.

Τον ανδριάντα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη στο Αρκαλοχώρι, βανδάλισαν άγνωστοι, που μουτζούρωσαν με σπρέι το άγαλμα σε διάφορα σημεία, ενώ έσπασαν τη μαρμάρινη επιγραφή με τα λόγια του αγωνιστή.

Η δημοτική Αρχή κατέθεσε μήνυση κατ' αγνώστων, ενώ παράλληλα τα ειδικά συνεργεία του δήμου θα προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό του ανδριάντα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, ωστόσο η μαρμάρινη επιγραφή που έσπασε χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αποκατασταθεί.

Ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Μανώλης Φραγκάκης, κατήγγειλε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τον βανδαλισμό του μνημείου, λέγοντας ότι «πρόκειται για μία απαράδεκτη ενέργεια. Το Αρκαλοχώρι πάντα τιμούσε και πάντα θα τιμά την ιστορία του. Ο Σουκατζίδης, ένας από τους 200 αγωνιστές που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μαΐου του 1944, ο οποίος μεγάλωσε στο Αρκαλοχώρι, κατάφερε να περάσει στο πάνθεον της ιστορίας ως ένας ήρωας που δεν λύγισε. Δυστυχώς οι πράξεις αυτές, τις οποίες καταδικάζουμε με απέχθεια και αποστροφή, προσβάλλουν την ιστορία, το ήθος και τον πολιτισμό μας» ανέφερε ο κ. Φραγκάκης.

