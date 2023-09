Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ: Ηλεκτρονική δημοπρασία για την αξιοποίηση 42 ακινήτων

Από την Κρήτη έως και τη Θεσσαλονίκη, τα ακίνητα που μπαίνουν στην ηλεκτρονική δημοπρασία.

Στην αξιοποίηση 42 νέων ακινήτων μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Αuction και τον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr, με σύμβουλο την ΕΤΑΔ, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ. Πρόκειται για τα εξής ακίνητα:

Τρία παραθαλάσσια γεωτεμάχια στη «Λίμνη Λουρίδι», στην περιοχή Κουτσουνάρι του δήμου Ιεράπετρας στην Κρήτη.

Δέκα οικόπεδα στους Νέους Επιβάτες του δήμου Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Επτά οικόπεδα στο ‘Ανω Σχολάρι του δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Τέσσερα οικόπεδα στον Τρίλοφο του δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Οκτώ οικόπεδα στην Καρδία του δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Δέκα οικόπεδα στη Νέα Αγχίαλο του δήμου Χαλκηδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων της α’ φάσης του διαγωνισμού έχει οριστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr και στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να πληροφορηθούν για τη διαδικασία του e-Auction και τα ακίνητα προς αξιοποίηση.

