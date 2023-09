Κοινωνία

Εμπορικό Ναυτικό: Πέθανε 20χρονη δόκιμος ύστερα από ταξίδι με δεξαμενόπλοιο στην Ινδία

Η τραγική είδηση βύθισε στο πένθος το Εμπορικό Ναυτικό. Η ανακοίνωση του Λιμενικού για τον θάνατο της 20χρονης.

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Εμπορικό Ναυτικό από τον θάνατο μίας 20χρονη ναυτικού δοκίμου που είχε ταξιδέψει με δεξαμενόπλοιο στην Ινδία.

Η κοπέλα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αρρώστησε μετά τον απόπλου του δεξαμενόπλοιου από το λιμάνι Σίκκα στην Ινδία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Σουέζ της Αιγύπτου. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα στις 2 Σεπτεμβρίου με ιατρικό συνοδό με μέριμνα της εταιρείας και αμέσως εισήχθηκε σε ιδιωτική κλινική της Αττικής και στη συνέχεια σε νοσοκομείο όπου και πέθανε την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού: "Ενημερώθηκε το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής την 17-09-2023 από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, αναφορικά με ασθένεια 20χρονης ναυτικού (ειδικότητας δοκίμου Πλοιάρχου), μέλους πληρώματος υπό ελληνικής σημαίας δεξαμενόπλοιου, η οποία είχε ναυτολογηθεί για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού της πλου.

Η ανωτέρω ασθένησε μετά τον απόπλου του δεξαμενόπλοιου από λιμένα Σίκκα Ινδίας, με αποτέλεσμα να αποναυτολογηθεί σε λιμένα Σουέζ Αιγύπτου. Η 20χρονη δόκιμος, επαναπατρίστηκε στις 02-09-2023 με μέριμνα της εταιρείας μαζί με ιατρικό συνοδό, μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική της Αττικής και εν συνεχεία σε νοσοκομείο, όπου και απεβίωσε την 17-09-2023".

