Τουρκικές παραβιάσεις την παραμονή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Καμία ένδειξη έμπρακτης συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο από την τουρκική στρατιωτική πλευρά.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ένα αεροσκάφος τύπου ATR-72 των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποίησε την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, παράβαση του FIR Αθηνών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Η τουρκική προκλητικότητα παραμένει αμείωτη, ακόμα και παραμονή του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, το απόγευμα της Τετάρτης, 20 Σεπτεμβρίου. Το τουρκικό ATR-72 αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Υπενθυμίζεται ότι για τελευταία φορά μόλις τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου, ένα τουρκικό αεροσκάφος επίσης του τύπου ATR-72, είχε διαπράξει μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου και μία παράβαση του FIR Αθηνών στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

