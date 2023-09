Life

“Η Μάγισσα” - Τρίγγου: Η “Θεοφανώ” μιλά για τον ρόλο της (βίντεο)

Λίγο πριν ο μύθος της «Μάγισσας» μάς καθηλώσει, συναντάμε κάποιους ήρωες που μας μιλούν για τον ρόλο τους.

«Η Μάγισσα», η πολυαναμενόμενη σειρά που φέρει την υπογραφή των Μελίνα Τσαμπάνη - Πέτρου Καλκόβαλη στο σενάριο και του Λευτέρη Χαρίτου στη σκηνοθεσία, έρχεται τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.



Μάνη, 1817…

Δύο αντίπαλες πατριές, του Καπεταναίου Λάσκαρη και του Γερακάρη, είναι πια ενωμένες μέσω του γάμου των παιδιών τους. Η εξαφάνιση, όμως, του μόλις 40 ημερών εγγονιού των δύο οικογενειών, θα ταράξει την εύθραυστη ισορροπία της σχέσης τους.

Ποιος κρύβεται πίσω από την εξαφάνιση του βρέφους;

Οι οικογένειες ξεσηκώνονται και ψάχνουν παντού.

Με το πρώτο φως της αυγής, η νεαρή υπηρέτρια των Λασκαραίων, η Θεοφανώ, θα οδηγηθεί από ένα όραμα στις όχθες του ποταμού της Άρνας…

Τι έχει συμβεί; Τι είναι αυτό που θα έρθει στο φως και θα αποκαλύψει καλά κρυμμένα μυστικά από το παρελθόν, που μπορεί να οδηγήσουν σε αλληλοσπαραγμό;



Λίγο πριν ο μύθος της «Μάγισσας» μάς καθηλώσει, συναντάμε κάποιους ήρωες που μας μιλούν για τον ρόλο τους.



Θεοφανώ

