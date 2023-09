Πολιτική

Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τα εργασιακά και τις τριετίες

Στην αρμόδια επιτροπή, σύσσωμη η αντιπολίτευση δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο και θα υπερψηφίσει μόνο κάποιες θετικές διατάξεις.

-

Στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας «για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας».

Το σχέδιο νόμου εισάγεται στην Ολομέλεια μετά την κατά πλειοψηφία ψήφισή του από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Στην Επιτροπή, υπέρ του νομοσχεδίου επί της Αρχής του τάχθηκε η ΝΔ. . Αντίθετα, ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, Σπαρτιάτες και Πλεύση Ελευθερίας επέμειναν στην καταψήφισή του, επί της Αρχής ενώ δήλωσαν πως θα ψηφίσουν ορισμένες θετικές διατάξεις. Το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί συνολικά επί του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην Επιτροπή της Βουλής έχει αναφέρει πως κατά την έναρξη συζήτησης στην Ολομέλεια θα καταθέσει νομοτεχνικές βελτιώσεις σε ορισμένες διατάξεις, σύμφωνα με τις προτάσεις που έγιναν από τις προτάσεις φορέων και κομμάτων.

Στο σχέδιο νόμου, επίσης, έχει κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση η υπουργική τροπολογία για το ξεπάγωμα των τριετιών καθώς και της χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές. Την απαλλαγή από τη συμμετοχή για τη χορήγηση φαρμάκων και την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για παροχές του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας των πληγέντων από την κακοκαιρία «Daniel».

Παράλληλα έχουν κατατεθεί δύο βουλευτικές τροπολογίες. Η πρώτη από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με θέμα τον «προσδιορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους και την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, συνυπολογισμός τριετιών». Η δεύτερη ,του ΚΚΕ , έχει ως θέμα την «Αναδρομική αναγνώριση της προσαύξησης του μισθού και του ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας. Αναδρομική κατάργησης της Π.Υ.Σ 6/28.2.2012, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 και κάθε διάταξης που πάγωσε την προσαύξηση μισθού και ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας».

