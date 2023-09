Οικονομία

ΣΔΟΕ: Σωρεία παραβάσεων το καλοκαίρι - Τι εντόπισαν οι ελεγκτές

Οι σημαντικότερες παραβάσεις που εντόπισε το ΣΔΟΕ στους ελέγχους που έκανε στην αγορά κατά τους θερινούς μήνες

Εντατικούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε σε ολόκληρη τη χώρα για την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α., την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, του παράνομου εμπορίου καπνικών και απομιμητικών προϊόντων και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς επίσης και για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως ανακοινώθηκε.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι σημαντικότερες υποθέσεις ελέγχων, κατά την διάρκεια του θέρους του 2023, από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής:

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΟΘΕΙΑΣ/ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Σε μια περίπτωση ελέγχου στην Αττική εντοπίστηκε υπόθεση νοθείας καυσίμων για την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 915.000 Euro σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα (άρθρο 20 Ν.4177/13). Επίσης, σε άλλες πέντε (5) υποθέσεις ελέγχου νοθείας καυσίμων επιβλήθηκαν με αποφάσεις επιβολής προστίμου του προϊσταμένου Διεύθυνσης της Υπηρεσίας, πρόστιμα συνολικού ύψους 25.000 Euro σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα (άρθρο 20 Ν.4177/13).

Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες του Σ.Ε.Κ. και σε συνεργασία με το Γ΄ Τελωνείο Πειραιώς, και με τη συνδρομή των σκύλων ανιχνευτών του ΣΔΟΕ και του Γ΄ Τελωνείου αντίστοιχα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οι ακόλουθες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων:

9.200.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, συγκεκριμένης μάρκας, για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 1.864.567,62 Euro.

8.900.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων (2 μάρκες), για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 1.803.766,50 Euro.

12.500.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων (4 μάρκες), για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 2.533.379,92 Euro.

18.100.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων (1 μάρκα), για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 3.668.334,12 Euro.

9.020.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων (1 μάρκα), για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 1.828.086,95 Euro.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε - εξήγαγε παρανόμως από την Ελλάδα προς τη Γαλλία, ποσότητες της φαρμακευτικής ουσίας πρεγκαμπαλίνης, η οποία σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία θεωρείται ως ναρκωτική ουσία, η δε χορήγησή της απαγορεύεται χωρίς ειδική συνταγογράφηση. Ειδικότερα, από παράλληλες επιχειρήσεις που διεξήχθησαν σε εταιρίες ταχυμεταφορών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες χαπιών 17.640 και 6.300 αντίστοιχα ήτοι συνολικά 23.940 χάπια της φαρμακευτικής ουσίας πρεγκαμπαλίνης που αποστέλλονταν παρανόμως στη Γαλλία, ενώ κατόπιν επιτήρησης ύποπτων στόχων και διεξαγωγής αντίστοιχης επιχείρησης εντοπίστηκαν και προσήχθησαν τα εμπλεκόμενα άτομα (αλλοδαποί και Έλληνες) και κατασχέθηκε ποσότητα 9.268 χαπιών ευρισκόμενη στην κατοχή τους, η οποία προοριζόταν για παράνομη διακίνηση-εξαγωγή, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκαν δικογραφίες που υπεβλήθησαν προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε, διενήργησε ελέγχους σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν επιχορηγήσεις βάσει του αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.

Κατόπιν σύνθετων ελεγκτικών ενεργειών διαπιστώθηκαν μη νόμιμες ενέργειες ως προς την υπερτιμολόγηση δαπανών, με την λήψη μη νόμιμων παραστατικών με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις να εισπράξουν μεγαλύτερες κρατικές ενισχύσεις. Συνολικά σε έξι (6) επιχειρήσεις σε Αττική, Τρίκαλα, Κω και Ρόδο & Φλώρινα, εντοπίστηκαν παραβάσεις και ζητήθηκε η ανάκτηση των παράνομα ληφθέντων επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 11.219.703,50 Euro. Πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

4.874.203 Euro

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

3.280.000 Euro

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΩ

262.200 Euro

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ

53.300 Euro

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

450.000 Euro

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

2.300.000 Euro

Επίσης στον πρώτο εκ των ανωτέρω ελέγχων εντοπίστηκε περίπτωση συναλλακτικής σχέσης μεταξύ νομικού και φυσικού προσώπου, ύψους 450.000 Euro, χωρίς να υφίσταται ή και να αποδεικνύεται με έγγραφα μεταξύ τους νόμιμη συναλλαγή.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΑΤΗΣ & ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Ολοκληρώθηκε έρευνα σε επιχείρηση με δραστηριότητα Χονδρικό Εμπόριο Πολύτιμων Μετάλλων. Ο έλεγχος διαπίστωσε διακίνηση πολύτιμων μετάλλων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό χωρίς την έκδοση φορολογικών παραστατικών συνολικής αξίας άνω των 13,5 εκατομμυρίων Euro για τα οποία καταλογίστηκαν ποσά φόρων Φ.Π.Α. 7.934.000 Euro & Εισοδήματος 13.500.000 Euro ήτοι συνολικά 21.434.000 Euro.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ

Ελέγχθηκαν εννέα (9) επιχειρήσεις σε Κρήτη, Ρόδο και Αττική που διακινούσαν προϊόντα απομίμησης και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 9 κατασχέσεις που αφορούσαν 4.486 απομιμητικά προϊόντα και το ποσό των 3.841,55 ευρώ από αντικαταβολές προς απόδοση. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εισέπραξαν το ποσό των 11.332.877,64 Euro από πελάτες, χωρίς να αποδώσουν τους οφειλόμενους φόρους.

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η Υπηρεσία μας παρείχε συνδρομή σε συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης (ΤΑΟΕΚ) της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών. Πέραν της επιχειρησιακής συνδρομής η Υπηρεσία μας προέβη σε άρση τραπεζικού, φορολογικού απορρήτου και έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και παρείχε συνδρομή στον εντοπισμό επτά (7) off-shore εταιριών που φέρονταν να χρησιμοποιούνται από τα μέλη του κυκλώματος προς απόκρυψη των εγκληματικών προσόδων τους που προέρχονταν από την ως άνω εγκληματική δραστηριότητα, τα οποία ανέρχονταν τουλάχιστον στο ποσό των 3.000.000 Euro.

Οι ελεγκτές του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής θα συνεχίσουν με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα τους ελέγχους.

