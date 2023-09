Αθλητικά

Ίντερ Μαϊάμι – Μέσι: Αγωνία για τον τραυματισμό του Αργεντίνου

Σήμερα ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα υποβληθεί σε εξετάσεις και θα διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Αγωνία στην Ίντερ Μαϊάμι και στους φιλάθλους της προκάλεσε ο τραυματισμός του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αποχώρησε στο 37ο λεπτό του αγώνα της ομάδας του με την Τορόντο FC (4-0), με τον ίδιο μάλιστα να ζητά αλλαγή.

Σήμερα ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα υποβληθεί σε εξετάσεις και θα διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και ο τεχνικός της ομάδας του Μαϊάμι, Τάτα Μαρτίνο, αγωνιά αν ο Μέσι θα προλάβει τον τελικό U.S Open Cup εναντίον του Χιούστον στις 28 Σεπτεμβρίου.

Τη Δευτέρα, η Ίντερ παίζει στην έδρα της Ορλάντο Σίτι για το MLS, παλεύοντας να προλάβει τα playoffs και ο Μέσι δεν θα είναι στην ενδεκάδα.

