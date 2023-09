Οικονομία

Τριετίες – ΓΣΕΕ: Το “ξεπάγωμα” να είναι αληθινό και με αναδρομικότητα

H ΓΣΕΕ προειδοποιεί ότι «οι αλληλοαναιρούμενες ρυθμίσεις, εντείνουν τις ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων, τους οποίους εν τέλει θα οδηγήσουν μαζικά στα δικαστήρια».

Με αφορμή το «ξεπάγωμα» των τριετιών, που περιλαμβάνεται σε διατάξεις τροπολογίας του υπουργείου Εργασίας στο εργασιακό νομοσχέδιο, που οδεύει ήδη προς ψήφιση στη Βουλή, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) επαναλαμβάνει την πάγια θέση της ότι μία τέτοια άρση της επιβληθείσας, με το άρθρο 4 της ΠΥΣ 6/2012, αναστολής χορήγησης των πολυετιών πρέπει να είναι πραγματική και να είναι με αναδρομικότητα από τότε που επιβλήθηκε, δηλαδή να αγγίζει το σύνολο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνομοσπονδία διεκδικεί και θα εξακολουθεί να διεκδικεί σθεναρά το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών παροχών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ακριβώς όπως περιγράφεται στον σχετικό νόμο.

«Προειδοποιούμε ότι η οποία θετικότητα της (μερικής) άρσης μνημονιακών διατάξεων χάνεται ανάμεσα στις στρεβλώσεις αλληλοαναιρούμενων ρυθμίσεων, που εντείνουν τις ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων, τους οποίους εν τέλει θα οδηγήσει μαζικά στα δικαστήρια.

Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε απελευθέρωση του καθορισμού του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου, μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), μέσω ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, διαδικασία που ζητούμε να διασφαλιστεί από τον νόμο ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2022/2041 για τους κατώτατους μισθούς» αναφέρει η ΓΣΕΕ.

