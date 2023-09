Πολιτική

Μαρινάκης: Έγινε απεργία στο Δημόσιο για νομοσχέδιο που αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους!

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για ελληνοτουρκικά, τριετίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες υπουργού της κυβέρνησης.

«Αυτό το οποίο επιθυμεί η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην κατάρτιση και την επιστημονική γνώση. Καμία διάθεση φίμωσης, παρέμβασης ή περιορισμού στη λειτουργία οποιουδήποτε οργανισμού δεν υπάρχει», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για την υπαγωγή του Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πολιτική Προστασία. «Το αντίθετο. Δίνεται ακόμα μεγαλύτερη αξία και δύναμη στην επιστημονική γνώση», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το θετικό κλίμα στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και ποια είναι τα εδαφικά θέματα για τα οποία έκανε λόγο ο πρωθυπουργός στο CNN, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση ούτε καν συζήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

«Το τι συζητείται έχει γίνει σαφές. Το ζήτημα της Κύπρου το έθεσε. Επανέλαβε την εθνική θέση. Δεν δέχεται η χώρα μας καμία λύση δύο κρατών. Υπερασπιζόμαστε τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία σύμφωνα με τις αποφάσεις του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ. Το έθεσε ο πρωθυπουργός και ήταν σημαντική και η συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη και εικάζω ότι θα αναφερθεί εκτενώς και στην ομιλία του στον ΟΗΕ», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

Για την παραβίαση τουρκικών μαχητικών του ελληνικού εναέριου χώρου και αν η Τουρκία θέτει εδαφικά ζητήματα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν θα μεταφέρει τι θέτει η άλλη πλευρά. «Η συνέντευξη προηγήθηκε της συνάντησης. Ο πρωθυπουργός είπε σε τι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Έχει πει πολλές φορές ότι κυριαρχικά δικαιώματα και όλα τα αντίστοιχα ζητήματα δεν μπαίνουν στο τραπέζι, δεν συζητούνται. Εμείς πιστεύουμε στη συνεννόηση καλόπιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξιολογούμε κάθε ενέργεια. Τους τελευταίους μήνες πορευόμαστε σε πιο ήσυχα νερά. Όλα αξιολογούνται διαρκώς. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο», απάντησε.

Ερωτηθείς πόσο κοντά είμαστε σε μια κατάσταση όπως αυτή επί Παπανδρέου - Οζάλ με το κυπριακό στο ράφι, απάντησε πως η θέση μας είναι ξεκάθαρη. «Είμαστε ένα και με την κυπριακή δημοκρατία και με τον κυπριακό λαό στις αυτονόητες διεκδικήσεις του. Δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία αναγνώριση προφανώς της λύσης των δύο κρατών ή οποιαδήποτε τέτοια διεκδίκηση. Έχει ειπωθεί καθαρά, είναι μια διαχρονική ελληνική θέση που και η παρούσα κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός την εκφράζουν με σαφήνεια. Δεν υπάρχει καμία διάθεση να παγώσουμε τις διεκδικήσεις μας. Είναι ξεκάθαρο και προκύπτει και από τις συνεχείς συναντήσεις με τον Κύπριο Πρόεδρο. Από εκεί και πέρα χρονικές προβλέψεις επίλυσης δεν έχει κάποια αξία να κάνω από αυτό εδώ το βήμα», υπογράμμισε.

Για το θέμα των τριετιών και τα δημοσιεύματα που λένε ότι το ξεπάγωμα θα ξεκινήσει 1.1.2027 απάντησε πως δεν ισχύει αυτός ο ισχυρισμός. Επ' αυτού ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα και απαντώντας σε όσους μιλούν για εμπαιγμό, υπενθύμισε ότι «είχαμε και άλλη κυβέρνηση αριστερή η οποία δεν έθιξε το θέμα των τριετιών». Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έρχεται νωρίτερα και κάνει το ξεπάγωμα για να ρυθμιστεί η αγορά και προβλέπεται από το μεσοπρόθεσμο ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω αύξησης της ανεργίας. «Είναι μια σημαντική είδηση και ένα ακόμα βήμα στα πολλά που γίνονται για τη συνεχή αύξηση των εισοδημάτων», επισήμανε.

Για τις κινητοποιήσεις για το εργασιακό νομοσχέδιο και την απόφαση της ΓΣΕΕ να μη συμμετάσχει ο κ. Μαρινάκης δήλωσε αρχικά πως έχουμε μία απεργία των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα για ένα νομοσχέδιο που αφορά τον ιδιωτικό τομέα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι κάποιοι απεργούν γιατί αντιμετωπίζεται η μαύρη εργασία, γιατί νομοθετείται να μην εμποδίζει κανείς τον εργαζόμενο να δουλέψει. «Το κράτος σέβεται το δικαίωμα στην απεργία. Η κυβέρνηση δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια απέναντι σε απεργίες που θεωρούσε ότι δεν ήταν νόμιμες ή ήταν καταχρηστικές», πρόσθεσε ενώ δεν σχολίασε την απόφαση της ΓΣΕΕ. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε τις αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις που κρίθηκαν νόμιμες ή όχι και έκανε ξεχωριστή αναφορά στους εργαζόμενους στο Μετρό. «Το δικαίωμα στην απεργία είναι αναφαίρετο. Αλλά υπάρχουν νόμοι. Οι εποχές που το κράτους θα κοιτάει απάθεια κάποιους που νομίζουν ότι μπορούν να ταλαιπωρούν εκατομμύρια πολίτες έχουν περάσει. Από εκεί και πέρα η Δικαιοσύνη καλείται να εφαρμόσει τις σχετικές αποφάσεις», πρόσθεσε.

Επανέλαβε επίσης ότι το νομοσχέδιο είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων και δεν υπάρχει καμία διάταξη που να προκύπτει ότι είναι κατά των εργαζομένων. «Είναι υπέρ των εργαζομένων, κινείται στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης της ανεργίας», ανέφερε.

Σχετικά με πρωτοσέλιδο που αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 'Αδωνι Γεωργιάδη απάντησε πως έχει απαντήσει ο υπουργός Εργασίας στη Βουλή διαψεύδοντας πλήρως το δημοσίευμα αυτό.

Σε ερώτηση αν οι εργαζόμενοι φοβούνται να απεργήσουν και γιατί είναι κακό να συμπαραστέκονται οι εργαζόμενοι του δημοσίου ο κ. Μαρινάκης ο οποίος τοποθετήθηκε και για επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου, απάντησε πως δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για την εργασία την Κυριακή ή τις υπερωρίες. Για τις συμβάσεις κατά παραγγελία είπε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπως οι εταιρείες catering που δεν ξέρουν τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσουν και κατέφευγαν στην μαύρη εργασία. Σε αυτές τις συμβάσεις θωρακίζεται πλήρως ο εργαζόμενος, τόνισε. Για τη δυνατότητα που έχει κάποιος να δουλέψει σε δεύτερο εργοδότη δήλωσε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί είναι κατά των εργαζομένων. «Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα σε κάποιον που θέλει να δουλέψει να το κάνει. Εμείς δεν κατηγορούμε κανένα να απεργεί αρκεί να τηρούνται όσα προβλέπονται από το νόμο. Προφανώς δεν υπάρχει καμία κόντρα αλλά είναι και υποχρέωση της πολιτείας να προσφεύγει στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

