ECL - ΠΑΟΚ: “Διπλό” στο Ελσίνκι στην πρεμιέρα των ομίλων

Με το δεξί ξεκίνησε ο “δικέφαλος του βορρά” τις υποχρεώσεις του στην φάση των ομίλων του Europa Conference Cup

Βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, μετά από ένα κακό πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έκανε, όμως, την ολική ανατροπή και κέρδισε απόψε στη Φινλανδία, για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Europa Conference League, την Ελσίνκι με 3-2. Τα γκολ που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα πέτυχαν οι Μπάντε (35’), Ραντούλοβιτς (90’+9, πέναλτι), Κουλιεράκης (55’), Ντεσπόντοφ (81’), Μπράντον (90+4’).

Ενεργητικότερη στο πρώτο μισό της αναμέτρησης η Ελσίνκι, απέναντι σε έναν αναποτελεσματικό, με λάθη και ανούσια κατοχή, ΠΑΟΚ. Δεδομένο που έφερε τους Φινλανδούς σε θέση ισχύος λίγο μετά το μισάωρο του ημιχρόνου. Στο 34’ ο Σοΐρι σούταρε και ο Κοτάρσκι έδιωξε, με τα πόδια, σε κόρνερ (το 5ο κερδισμένο για τους γηπεδούχους). Στην εξέλιξη της φάσης, με το χρονόμετρο να δείχνει το 35ο λεπτό, ο Μπάντε, με γυριστή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-0.

Στο 40’ ο Ντεσπόντοφ απείλησε για τον «Δικέφαλο», το σουτ του έφυγε ελάχιστα άουτ.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στο γκολ στο τρίλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, έχοντας πρωταγωνιστές, σε τρεις συνεχείς ευκαιρίες, τους Ντεσπόντοφ, Εκόνγκ, Σβαμπ, δεν μπόρεσε, όμως, να παραβιάσει την εστία των Φινλανδών (σ.σ. στις δύο φάσεις έδιωξε ο Οστ, στη φάση του Εκόνγκ η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι).

Στο 50’ , με γρήγορη αντεπίθεση, η Ελσίνκι σημάδεψε το δοκάρι με τον Ραντούλοβιτς και πέντε λεπτά αργότερα οι Θεσσαλονικείς έφεραν το ματς στα ίσια. Ο Κουλιεράκης, ειδικότερα, στο 55’, μετά από φάουλ που εκτέλεσε ο Ντεσπόντοφ, από τα αριστερά, έκανε το 1-1. Στο 59ό λεπτό ο Σβαμπ έπιασε το σουτ, ο Οστ απέκρουσε για τους Φινλανδούς.

Ο ΠΑΟΚ πίεσε, με ένταση, στο τελευταίο εικοσάλεπτο, για διπλασιάσει τα τέρματά του, προσπάθεια που καρποφόρησε στο 81ο λεπτό με τον Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος σούταρε, η μπάλα βρήκε αρχικά στο δεξί δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα (1-2).

Το κερασάκι στην... τούρτα έβαλε για τους «ασπρόμαυρους», στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος παραβίασε για τρίτη φορά την εστία της Ελσίνκι (μετά από γύρισμα του Τάισον) και έκανε το 1-3.

Στο 90’+6, οι Φινλανδοί κέρδισαν πέναλτι (που καταλογίστηκε με τη βοήθεια του VAR), μετά από χέρι του Εκόνγκ στην περιοχή, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Ραντούλοβιτς στο 90’+9.

Απο τους συνολικά 8.500 θεατές, περίπου οι 500 ήταν υποστηρικτές του ΠΑΟΚ.

Διαιτητής: Μάριαν Αλεξάντρου Μπάρμπου (Ρουμανία)

Κίτρινες: Χετεμάι/Μπάμπα

ΕΛΣΙΝΚΙ (Τόνι Κορκεακούνας): Μαένπα (λ.τρ. 13’ Οστ), Τοΐβιο, Ντα Γκράτσα, Ραΐταλα, Σοΐρι, Κανελλόπουλος (λ.τρ. 76’ Παανάνεν), Λίνγκμαν, Χαμαλάινεν (62’ Κέσκινεν), Χετεμάι (61’ Τανάκα), Μπάντε (62’ Κουασίβι-Μπένισαν), Ραντούλοβιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Kεντζιόρα, Εκόνγκ, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Τσιγγάρας (67’ Οζντόεφ), Σβαμπ, Αντ. Ζίβκοβιτς (67’ Τάισον), Ντεσπόντοφ (85’ Βιεϊρίνια), Μουργκ (74’ Κωσταντέλιας), Σαμάτα (75’ Μπράντον).





