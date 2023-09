Αθλητικά

Europa League - ΑΕΚ: Η Μπράιτον δεν κατάφερε να την... στενοχωρήσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικό ξεκίνημα εκτός έδρας για την "Ένωση", στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της στους ομίλους του Europa League,

-

Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για την ΑΕΚ, που νίκησε 3-2 τη Μπράιτον στην Αγγλία, ξεκινώντας ιδανικά την πορεία της στον 2ο όμιλο του Europa League. Οι Σιντιμπέ (11΄), Γκατσίνοβιτς (40΄) και Πόνσε (84΄) πέτυχαν τα γκολ των πρωταθλητών Ελλάδας, ενώ για τη Μπράιτον, στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της Ιστορίας της, σκόραρε με δύο πέναλτι ο Ζοάο Πέδρο (30΄,67΄).

Με εξαιρετική τακτική προσέγγιση, η ΑΕΚ κατάφερε να ελέγξει το ματς στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου και να μην επιτρέψει να φανούν οι σημαντικές απουσίες (Μουκουντί, Βίντα) από το κέντρο της άμυνάς της. Βρήκε ένα γρήγορο γκολ στο 11΄ όταν από κόρνερ του Χατζισαφί, ο Σιντιμπέ έπιασε κεφαλιά σχεδόν από το ύψος της μεγάλης περιοχής και σκόραρε με απίθανο τρόπο, για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ένωση.

Για τον Γάλλο, αυτό ήταν το πρώτο γκολ μετά από σχεδόν έξι χρόνια (!) αφού το τελευταίο το είχε πετύχει με τη φανέλα της Μονακό τον Δεκέμβριο του 2017. Ακολούθησε ένα διάστημα στο οποίο η Μπράιτον κυριάρχησε στο γήπεδο, με την ΑΕΚ όμως να χάνει καθαρή ευκαιρία σε τετ-α-τετ του Λιβάι (απέκρουσε ο Στιλ στο 12΄). Η ισοφάριση για τους γηπεδούχους ήλθε στο 30΄ με πέναλτι που κέρδισε (από τον Χατζισαφί) και εκτέλεσε ο Ζοάο Πέδρο.

Στη συνέχεια φάνηκε ότι οι γηπεδούχοι θα επέβαλαν το ρυθμό τους, όμως η Ένωση βρήκε ακόμα ένα γκολ, από στατική φάση. Ο Γκατσίνοβιτς με απίστευτη προβολή σκόραρε στο 40΄, μετά από εκτέλεσε φάουλ του Χατζισαφί, ο οποίος σίγουρα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των πρωταθλητών στο Α΄ ημίχρονο. Αποχώρησε, όμως, τραυματίας στην αρχή του δεύτερου και έτσι είναι αμφίβολος για το ντέρμπι της Δευτέρας με τον Παναθηναϊκό.

Ακριβώς μετά τη δεκάλεπτη διακοπή λόγω του τραυματισμού του μπακ της ΑΕΚ, η Μπράιτον πήρε νέο πέναλτι. Το κέρδισε ξανά ο Ζοάο Πέδρο μετά από λάθος του Σιμάνσκι. Ο Βραζιλιάνος ανέλαβε την εκτέλεση και ισοφάρισε στο 67΄. Ο νεαρός στράικερ της Μπράιτον έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Στάνκοβιτς απέκρουσε κλασικό τετ-α-τετ στο 78΄.

Έξι λεπτά αργότερα, στο 84΄, από απίστευτη μπαλιά του Γιόνσον και εξίσου «μαγική» συνεργασία Ελίασον, Πόνσε ο τελευταίος πλάσαρε τον Στιλ και έγραψε το 2-3! Στις καθυστερήσεις ο Στάνκοβιτς πραγματοποίησε νέα πολύ σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Αντιγκρά. Ο Αυστριακός γκολκίπερ ήταν «πανταχού παρών» στα λεπτά που ακολούθησαν και κράτησε την πολύτιμη νίκη απέναντι στην ομάδα-έκπληξη της Premier League

Διαιτητής: Κρίστο Τόβερ (Εσθονία)

Κίτρινες: Ίγκορ, Εστουπινιάν, Φαν Χεκ, Γουέλμπεκ - Μήτογλου, Σιμάνσκι, Πόνσε, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Μοχαμαντί

ΜΠΡΑΪΤΟΝ (Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι): Στιλ, Ίγκορ, Μίλνερ (55΄ λ.τρ. Λάμπτεϊ), Εστουπινιάν, Φαν Χεκ, Γκίλμουρ (86΄ Αντινγκρά), Γκρος, Μαρτς, Ζοάο Πέδρο (81΄ Γουέλμπεκ), Μιτόμα (86΄ Μπουονανότε), Φάτι

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ, Μήτογλου, Σιμάνσκι, Χατζισαφί (56΄ Μοχαμαντί), Γιόνσον, Άμραμπατ, Γκατσίνοβιτς (79΄ Μάνταλος), Πινέδα (79΄ Ελίασον), Αραούχο (69΄ Τσούμπερ), Λιβάι Γκαρσία (69΄ Πόνσε)

Ειδήσεις σήμερα:

Αχτσιόγλου στον ΑΝΤ1: έχω σχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει Κυβέρνηση και εγώ Πρωθυπουργός

Θρήνος για αγνοούμενο ψαροντουφεκά: Βρέθηκε μετά από δύο ημέρες

Νέα Υόρκη: Τραγωδία σε τροχαίο με λεωφορείο (βίντεο)