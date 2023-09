Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στον Κορινθιακό: 14 δονήσεις σε 12 ώρες

Σμήνος σεισμικών δονήσεων καταγράφηκε στον Κορινθιακό Κόλπο. Το μέγεθος των σεισμών.

Σμήνος ασθενώς σεισμικών δονήσεων καταγράφηκε στον Κορινθιακό Κόλπο.

Συγκεκριμένα, μέσα σε 12 ώρες σημειώθκαν 14 σεισμοί στον Κορινθιακό κόλπο, σύμφωνα με το EQGR, την ιστοσελίδα που αναφέρει με απόκλιση ελάχιστων δευτερολέπτων τους σεισμούς στην Ελλάδα.

Οι δονήσεις ήταν μεγέθους, από 0,8 μέχρι 1,2 Ρίχτερ και είχαν όλοι το ίδιο επίκεντρο.

