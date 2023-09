Κοινωνία

Επεισόδια με ανήλικους σε Άγιο Δημήτριο και Ταύρο - Επτά συλλήψεις

Σε σχολεία έγιναν και τα δυο περιστατικά που σήμαναν συναγερμό στην Αστυνομία.

Δύο νέα επεισόδια με πρωταγωνιστές ανήλικους σημειώθηκαν την Παρασκευή.

Στον Ταύρο ομάδα 15 ανηλίκων εισήλθε στο 1ο λύκειο Ταύρου και προκάλεσε φθορές καθώς πέταγαν πέτρες και άνοιξαν πυροσβεστήρες. Άμεσα επενέβησαν αστυνομικοί της ομάδας δράσης και προσήχθησαν 9 άτομα, οι δυο εκ των οποίων -ένας 16χρονος και ένας 15χρονος- συνελήφθησαν.

Επεισόδιο όμως με ανήλικους - ανάμεσά τους και ένας 13χρονος- σημειώθηκε και στον Άγιο Δημήτριο, καθώς ανήλικοι πιάστηκαν στα χέρια έξω από σχολικό συγκρότημα, με αποτέλεσμα πέντε από αυτούς να συλληφθούν.

