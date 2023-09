Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Ληστής με... ξίφος Κατάνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έλληνας δράστης και αλλοδαπός συνεργός του, κατείχαν από κοινού το ιαπωνικό ξίφος.

-

Στην εξιχνίαση ληστείας που έλαβε χώρα σε κατάστημα ψιλικών, στην περιοχή του Ευόσμου, οδήγησε η επιστάμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού – Ευόσμου.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 29χρονος Έλληνας, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, προ λίγων ημερών, έχοντας καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου και με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσε από το παραπάνω κατάστημα, το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ.

Προηγήθηκε η σύλληψή του ανωτέρω, καθώς και ενός συνομήλικου αλλοδαπού, διότι κατείχαν χωρίς άδεια οπλοφορίας, από κοινού, ξίφος ιαπωνικού τύπου κατάνα στην οικία του δεύτερου.

Επιπλέον, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 29χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ρουχισμού και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε στην περίπτωση της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Είχε “φυλακισμένες” μάνα και κόρη για 2 χρόνια - Προσπάθησε να πνίξει την 22χρονη

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για τριήμερη κακοκαιρία με καταιγίδες

Καύσιμα - Παπαγεωργίου: Η βενζίνη θα φτάσει πάλι στα 2,20 ευρώ το λίτρο