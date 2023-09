Υγεία - Περιβάλλον

Φαρμακεία: Ειδική εφαρμογή για τα εφημερεύοντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιλαμβάνει η εφαρμογή και πως θα κάνει ευκολότερη τη ζωή, τόσο των καταναλωτών όσο και των φαρμακοποιών.

-

Ειδική διαδικτυακή εφαρμογή για τις εφημερίες των φαρμακείων του Λεκανοπεδίου, σκοπεύει να θέσει σε λειτουργία από το Φεβρουάριο του ‘24, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ), όπως δηλώνει στο Πρακτορείο FM ο πρόεδρος του ΦΣΑ, Κωνσταντίνος Λουράντος.

Όπως εξηγεί ο κ Λουράντος η σκέψη για αυτή την εφαρμογή υπήρχε εδώ και καιρό, καθώς υπήρχαν παράπονα ότι κάποιες περιοχές έμεναν ακάλυπτες, γιατί κάποια φαρμακεία μπορεί μεν να ανήκαν σε διαφορετικό δήμο, ωστόσο ήταν πολύ κοντά το ένα στο άλλο. «Είπαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα, το οποίο να έχει χιλιομετρικές αποστάσεις, μεταξύ των φαρμακείων που εφημερεύουν, ανεξαρτήτως από το σε ποιόν δήμο ανήκουν. Πλέον θα δίνεται η ευκαιρία στον κόσμο να έχει φαρμακείο κοντά του, υπό την έννοια βεβαίως ότι μπορεί να μην είναι κάτω από το σπίτι του, αλλά θα είναι σε μία κοντινή απόσταση που θα μπορεί να διανύσει, για να το επισκεφτεί, όταν έχει κάποια ανάγκη.

Με αυτή την εφαρμογή ρυθμίζονται δίκαια οι εφημερίες και δεν εφημερεύει κανείς πχ 4 φορές συνεχόμενα τα Χριστούγεννα, ή το Πάσχα, γεγονός που έχει συμβεί και σε μένα. Το πλάνο δεν θα βγαίνει πλέον από τους τομεάρχες, αλλά από το λογισμικό, με κανόνες που θα οριστούν από εμάς από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής».

Στις οθόνες των φαρμακείων θα υπάρξει χάρτης με αναφορά του κοντινότερου εφημερεύοντος φαρμακείου και οδηγίες πρόσβασης, ενώ αλλαγές στις εφημερίες θα μπορούν να γίνουν μόνο για όσες περιπτώσεις προβλέπονται από τον νόμο και μόνο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επισημαίνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.

Η εν λόγω εφαρμογή που στη συνέχεια αναμένεται να τοποθετηθεί και στα smartphone δωρεάν, θα είναι πολύ χρηστική για τους πολίτες, οι οποίοι πολλές φορές ταλαιπωρούνται ψάχνοντας διανυκτερεύον φαρμακείο σε μία δύσκολη στιγμή, καταλήγει ο κ. Λουράντος.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Είχε “φυλακισμένες” μάνα και κόρη για 2 χρόνια - Προσπάθησε να πνίξει την 22χρονη

Μάνος Χατζιδάκις: Η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας

Καύσιμα - Παπαγεωργίου: Η βενζίνη θα φτάσει πάλι στα 2,20 ευρώ το λίτρο