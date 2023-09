Αθλητικά

LaLiga – Τζιρόνα: Στην κορυφή με πεντάρα!

Τρελαίνει… κόσμο φέτος η Τζιρόνα. Φιλοδώρησε με 5 τέρματα τη Μαγιόρκα και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος.

Στην κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος ανέβηκε, έστω και προσωρινά, η εκπληκτική φέτος Τζιρόνα, που διέλυσε την Μαγιόρκα με 5-3 σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική της LaLiga.

Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, μόλις στο 4ο λεπτό από τέρμα του Μουρικί αλλά σημείωσαν τέσσερα τέρματα στο πρώτο 45λεπτο και καθάρισαν εύκολα τον αγώνα.

Ο Σάβιο στο 57΄ ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 5-1 και το μόνο που κατάφερε η Μαγιόρκα ήταν να μείωσει σε 5-3 με δύο τέρματα του Πρατς στο 89΄ και στις καθυστερήσεις του αγώνα.

