Τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας (εικόνες)

Έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας αλλά και η ΛΕΑ στο συγκεκριμένο σημείο.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη πριν από λίγη ώρα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, μετά τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, δεν φαίνεται να υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί από το τροχαίο. Έκλεισε προσωρινά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας αλλά και η ΛΕΑ στο συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να απομακρυνθεί το εμπλεκόμενο όχημα.

