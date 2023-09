Κόσμος

Γαλλία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού

Αν και έχουν περάσει 3 μήνες μετά τον θάνατο 17χρονου από σφαίρα αστυνομικού και το πρωτοφανές κύμα ταραχών που ακολούθησε, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο σε πολλές γαλλικές πόλεις προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αστυνομική βία και τον ρατσισμό – τρεις μήνες μετά τον θάνατο 17χρονου από σφαίρα αστυνομικού και το πρωτοφανές κύμα ταραχών που ακολούθησε.

Στο περιθώριο διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, διαδηλωτές επιτέθηκαν με σιδηρολοστούς σε όχημα της αστυνομίας, μετέδωσε το δίκτυο BFMTV κάνοντας λόγο για έναν τραυματισμό.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τον συστημικό ρατσισμό, την αστυνομική βία και τις αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες που επηρεάζουν ιδιαίτερα τους κατοίκους υποβαθμισμένων προαστίων.

Ο φόνος του 17χρονου Ναέλ στη Ναντέρ (προάστιο του Παρισιού) από αστυνομικό που τον σταμάτησε για έλεγχο, είχε προκαλέσει εκτεταμένες ταραχές. Λεηλασίες και εμπρησμοί συγκλόνιζαν τα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας επί πολλές ημέρες. Το ποτήρι της λαϊκής οργής ξεχείλισε κατόπιν δημοσιοποίησης βίντεο που έδειχνε ότι ο νεαρός δεν απείλησε τη σωματική ακεραιότητα αστυνομικών, όπως είχαν αρχικά ισχυριστεί.

Η γαλλική αστυνομία αποκατέστησε την τάξη εφαρμόζοντας δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Έκτοτε η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει παρουσιάσει κανένα σχέδιο για τη βελτίωση της κατάστασης στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, των οποίων οι κάτοικοι αισθάνονται αποξενωμένοι και αποκλεισμένοι, ούτε έγιναν προσπάθειες για να περιοριστούν φαινόμενα αστυνομικής βίας.

Σύμφωνα με έκθεση της Γενικής Επιθεώρησης της Εθνικής Αστυνομίας (IGPN), 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 66 τραυματίστηκαν σε αστυνομικές επιχειρήσεις το 2022 – έναντι 37 θανάτων και 79 τραυματισμών που είχαν καταγραφεί το 2021.

