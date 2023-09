Αθλητικά

Γουαδαλαχάρα: Η Σάκκαρη κατέκτησε το τρόπαιο (βίντεο)

Συγκινημέρνη και δακρυσμένη, η Μαρία Σάκκαρη μίλησε την πολύχρονη υπομονή μέχρι την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου της, τον παππού και την μητέρα της.

Η Μαρία Σάκκαρη κατέκτησε τον τίτλο στη Γουαδαλαχάρα.

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε την Αμερικανίδα Καρολάιν Ντολεχάιντ με 2-0 σετ (7-5, 6-3) και κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της και πρώτο μετά από 4 χρόνια!

Η Αμερικανίδα μπήκε χωρίς άγχος παρά το ότι για πρώτη φορά έπαιζε σε τελικό και πίεσε αρκετά την Μαρία, τόσο με το φόρχαντ, όσο και με τα ανεβάσματά της στο φιλέ. Εκεί που έδειχνε χαμένο το πρώτο σετ, η Σάκκαρη έβγαλε αντίδραση, έκανε το break και το εις βάρος της 4-5, έγινε 7-5.

Στο δεύτερο επιβίωσε από ένα δύσκολο 5ο game και μετά αφού έκανε το break έφτασε στη νίκη. Λίγη σημασία έχουν τα στατιστικά σε μια τεράστια στιγμή για την Σάκκαρη η οποία μετά τα όσα πέρασε και την πίεση που ένιωσε μετά το US Open βρήκε τον τίτλο στην αγαπημένη της Γουαδαλαχάρα.

Αντεξε στην πίεση η Σάκκαρη και πήρε το πρώτο σετ

Με την έναρξη του τελικού η Μαρία βρήκε break point από διπλό λάθος της Ντολεχάιντ, ωστόσο έχασε μία επιστροφή και μετά η Αμερικανίδα βρήκε λύσεις με το φόρχαντ για να κάνει το 1-0.

Η Μαρία δυσκολεύτηκε κι αυτή να κλείσει το δικό της και τελικά το έκανε με δύο πόντους στους οποίους σημάδεψε πάνω στην αντίπαλό της. Αμέσως μετά βρήκε άλλες δύο ευκαιρίες για break και αυτή τη φορά τις εκμεταλλεύτηκε, για να πάρει προβάδισμα 2-1 και το σερβίς δικό της.

Το 3-1 για την Ελληνίδα ήρθε δύσκολα αφού ο Ντολεχάιντ πίεσε με το φόρχαντ της, με την Αμερικανίδα αμέσως μετά να μειώνει σε 3-2, στο πιο εύκολο game του αγώνα ως αυτό το σημείο, καθώς η Σάκκαρη δεν είχε πετυχημένες επιστροφές.

Το ίδιο πρόβλημα είχε αμέσως μετά η Αμερικανίδα, με την Μαρία να διατηρεί αυτό το +2 στο σετ (4-2), με την Ντολεχάιντ να μειώνει σε 4-3, παίζοντας πολύ επιθετικά στην βασική γραμμή, με την Σάκκαρη να μην μπορεί να βγάλει ορισμένες άμυνες.

Το break ήρθε αμέσως μετά για την Αμερικανίδα και μάλιστα με μηδέν, αφού διάβασε σωστά τα σερβίς της Σάκκαρη, έβγαλε καλές επιστροφές και όπου χρειάστηκε να αμυνθεί, το έκανε με επιτυχία, αναγκάζοντας σε λάθη την Μαρία.

Η Ντολεχάιντ κράτησε το σερβίς της πιέζοντας πάνω στο φιλέ και η Σάκκαρη κλήθηκε ξαφνικά να σερβίρει για να μείνει στο σετ. Το έκανε σχετικά εύκολα καθώς ένα αβίαστο της αντιπάλου της έφερε το 5-5. Εκεί η Μαρία ανέβασε το επίπεδό της και έκανε το break. Δύο διπλά λάθη της Ντολεχάιντ (το ένα στον τελευταίο πόντο), ένας winner και μία σπουδαία επιστροφή, έφεραν το 6-5 και την ευκαιρία στην Μαρία να σερβίρει για το σετ.

Το έκανε, με την Ντολεχάιντ να σημαδεύει στο φιλέ δύο συνεχόμενες φορές.

FUEGO ??



A standing ovation for @mariasakkari as she takes the first set 7-5 over Dolehide!#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/dhWYiF0CGH — wta (@WTA) September 24, 2023

Ο τίτλος στην Σάκκαρη και δάκρυα στο τέλος

Οπως και στο πρώτο σετ, έτσι και στο δεύτερο η Σάκκαρη ξεκίνησε έχοντας break point, όμως η Ντολεχάιντ το έσβησε και έκανε το 1-0.

Ακολούθησαν δύο εύκολα service game και για τις δύο, με την Μαρία να δίνει break point στην αντίπαλό της με διπλό λάθος, όμως με πολύ κόπο κατάφερε να το σβήσει και να ισοφαρίσει τελικά σε 2-2. Αυτό της έδωσε και ψυχολογία και αμέσως ήρθε και ένα πολύ κρίσιμο break. H Σάκκαρη «διάβασε» τις δυσκολίες που είχε η Ντολεχάιντ να επιστρέψει μπάλες στη ροή του πόντου όταν η Μαρία άλλαζε κατεύθυνση εντελώς ξαφνικά και το χρησιμοποίησε για να πάρει προβάδισμα με 3-2 και το σερβίς στα χέρια της.

Με love game έφτασε στο 4-2 και είχε break point για το 5-2, αλλά εκεί έχασε μια τεράστια ευκαιρία να κάνει πιο απλά τα πράγματα στον τελικό. Η Ντολεχάιντ ανέβηκε στο φιλέ και είχε ανοιχτό πέρασμα στην ευθεία, αλλά σημάδεψε στο φιλέ η Μαρία.

Αφού γλίτωσε η Αμερικανίδα, κράτησε τελικά το σερβίς της για να μειώσει σε 4-3.

Στο σερβίς της Μαρίας, το 40-0 έγινε 40-40 από διπλό λάθος, όμως ένα λάθος της Ντολχάιντ και ένας άσος έφεραν το 5-3. Στο σερβίς της πήρε τον τίτλο και ξέσπασε σε κλάματα…

This one's yours, Maria ??@mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! ??#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA

«Αφιερωμένος ο τίτλος στον παππού μου που χάσαμε πέρυσι»

Η Μαρία Σάκκαρη έτοιμη να βουρκώσει στην απονομή, εμφανίστηκε με την αγαπημένη της φανέλα του Μεξικού για να παραλάβει το τρόπαιο. Οταν το πήρε δεν έκρυψε πόσα σημαίνει γι' αυτήν αυτός ο τίτλος.

«Εχω τόσα να πω. Κατ αρχάς συγχαρητήρια στην Καρολάιν γιατί έχει δουλέψει πολύ σκληρά για να φτάσει ως εδώ. Το γνωρίζω γιατί έχω δει την δουλειά της. Είχα πει πέρυσι για τους διοργανωτές ότι κάνετε τρομερή δουλειά εδώ. Είμαι χαρούμενη που είμαι μέρος αυτού του πρότζεκτ εδώ. Θα το ξαναπώ, εδώ είναι το δεύτερο σπίτι μου. Σας ευχαριστώ» είπε αρχικά φανερά συγκινημένη, με το κοινό να φωνάζει το όνομά της.

Maria Sakkari after winning Guadalajara:



“I’m so happy to be a part of this group of people, to be here every year, to celebrate with you guys. With all of you. This is my 2nd home. Thank you so much.”



Crowd chants *Maria! Maria!* ???? pic.twitter.com/b2AsNBDDJX

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 24, 2023

«Γκάμπι (Σαμπατίνι) έχεις παίξει με την μητέρα μου και χαίρομαι που σε είχαμε εδώ» είπε για την σπουδαία Σαμπατίνι και ευχαρίστησε χορηγούς και διοργανωτές.

Maria Sakkari to Gabriela Sabatini after winning Guadalajara:



“Gabi, thank you for being here today. I know you played with my mom. I know you were a lot better than her. She admires you a lot. She always spoke very highly about you. You’re a person we looked up to..” ?? pic.twitter.com/oxmn8cMJJu

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 24, 2023

«Πάνω από 4 χρόνια περίμενα για έναν δεύτερο τίτλο. Ημουν Τοπ5 παίκτρια χωρίς τίτλο και ήταν σκληρό για μένα. Χαίρομαι που τα κατάφερα εδώ. Ευχαριστώ την οικογένειά μου. Ξέρω τους έκανα περήφανους.Αφιερωμένος ο τίτλος στον παππού μου που πέθανε πέρυσι και στην γιαγιά μου που βλέπει από το σπίτι. Ραντεβού του χρόνου» είπε καταλήγοντας η Σάκκαρη.

Maria Sakkari dedicates 1st WTA 1000 title in Guadalajara to her grandpa who passed away:



“I want to thank my family. I really wish they were here with me. I want to dedicate this trophy to my grandfather who passed away last year, & my grandma who is home watching.” ???? pic.twitter.com/kY3o22duHB

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 24, 2023

«Είμαι πολύ περήφανη για την δουλειά που έκανα αυτή την εβδομάδα εδώ. Φέρνει καρπούς και είμαι πολύ ευτυχισμένη. Μέρα με την μέρα βελτιώνομαι. Το άξιζε η Μαρία και συγχαρητήρια. Είναι μόνο η αρχή για μένα» είπε η Αμερικανίδα από την πλευρά της.

«Μαμά τα κατάφερα!»

Με την λήξη του αγώνα με την Ντολχάιντ, η Μαρία Σάκκαρη αφού χαιρέτησε την Αμερικανίδα με μία αγκαλιά και τον διαιτητή με μία χειραψία, έτρεξε με δάκρυα στα μάτια στον Τομ Χιλ.

Μαζί πέρασαν μια δύσκολη 4ετια, αλλά η λύτρωση ήρθε στην Γουαδαλαχάρα, με την Σάκκαρη να του λέει ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Και ο ίδιος ήταν συγκινημένος όπως φάνηκε στην κάμερα, γιατί ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον, πόσα έχει περάσει η Μαρία αυτή την 4ετια.

Στη συνέχεια κι ενώ οι κάμερες εστίαζαν στην Αμερικανίδα, το ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» την Μαρία να μιλά στην μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, που ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, καθώς την πήρε τηλέφωνο με την πρώτη ευκαιρία.

«Μητέρα τα κατάφερα!» ακούγεται να λέει η Σάκκαρη, όπως γράφει το gazzeta.gr, με την συγκίνηση να είναι έντονη και στις δύο, όπως φάνηκε και στην απονομή λίγο μετά.

