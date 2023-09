Κοινωνία

Μιχάλης Κατσουρής: Νέες συλλήψεις για τη δολοφονία του

Πώς εντοπίστηκαν οι τέσσερις χούλιγκανς, και ποια η διαδικασία για να εκδοθούν στην Ελλάδα.

Υπό σύλληψη τελούν στην Κροατία, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή, τα 4 από τα 10 πρόσωπα στα οποία ανήκουν τα 10 ‘’ορφανά’’ έγγραφα ταυτοπροσωπίας τα οποία είχε περισυλλέξει η Ελληνική Αστυνομία από τα αυτοκίνητα των χούλιγκανς, πρόσωπα τα οποία είχαν προλάβει να γίνουν “καπνός” χωρίς να εντοπιστούν από τις ελληνικές αρχές.

Όπως μεταδίδει στο ρεπορτάζ του ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Σπύρος Λεβιδιώτης, η Ελληνική Αστυνομία είχε εκδώσει ισάριθμα διεθνή εντάλματα σύλληψης. Τώρα οι κροατικές αρχές με πολύ μεγάλη καθυστέρηση ενημέρωσαν μέσω τους διεθνούς συστήματος SIRENE (ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών στα πλαίσια της Ορθής Εφαρμογής του Κεκτημένου Σένγκεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση) ότι έχουν συλληφθεί μόνο τα 4 από τα 10 πρόσωπα στα οποία ανήκουν τα έγγραφα αυτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε αντίφαση με τα Μέσα Ενημέρωσης της Κροατίας, σύμφωνα με τα οποία οι κροατικές αρχές έχουν προβεί σε 9 συλλήψεις και μία κήρυξη προσώπου ως καταζητούμενου.

Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει ανταλλαγή εγγράφων του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το αντίστοιχο υπουργείο της Κροατίας, και στη συνέχεια και αφού δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα των συλληφθέντων με τις τοπικές αρχές (καταδικαστική απόφαση, ένταλμα για παράνομη ενέργεια που έγινε στη χώρα), θα ξεκινήσει η διαδικασία ώστε να εκδοθούν στην Ελλάδα.

