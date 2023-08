Πολιτική

Γεραπετρίτης: Έχουμε κοινή κατανόηση με την Κροατία

Συνάντηση με τον Κροάτη ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών σήμερα.

«Είχα την ευκαιρία σήμερα να υποδεχθώ τον υπουργό Εξωτερικών της φίλης χώρας Κροατίας και αγαπητό μου φίλο, να τον ακούσω, έχουμε κοινές ρίζες, κοινές παραδόσεις, κοινές βάσεις ιστορικής φιλίας», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του, μετά τη συνάντηση με τον Κροάτη ομόλογό του Γκόρνταν Γκρίλιτς-Ράντμαν (Gordan Grlic Radman).

«Κυρίως όμως έχουμε μια κοινή κατανόηση τόσο για τις διμερείς μας σχέσεις όσο και για τις σχέσεις στη γειτονιά μας και στο διεθνές περιβάλλον», επεσήμανε.

«Βρισκόμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία για τα θέματα που απασχολούν τις δύο χώρες και είναι χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα μαζί του, να έχουμε ανταλλάξει απόψεις, να τον υποδεχθώ στην Ελλάδα και να διαχειριστούμε μαζί όλα τα κρίσιμα διμερή περιφερειακά ζητήματα», κατέληξε.

