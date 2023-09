Κοινωνία

Κακοκαιρία - Θεσσαλία: Ποια σχολεία θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση

Ποιες είναι οι περιοχές που εξαιρούνται από το σχέδιο του Υπουργείου για μαθήματα με ψηφιακή μέθοδο.

Μαθήματα με τηλεκπαίδευση πρόκειται να πραγματοποιήσει Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη το Υπουργείο Παιδείας σε κάποια από τα σχολεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην οποία όπως είναι γνωστό, σχολικά κτήρια και εγκαταστάσεις δημοσίων υπηρεσιών θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, εν όψει της νέας επικείμενης κακοκαιρίας.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα εκπαιδευτικού ρεπορτάζ alfavita.gr , τηλεκπαίδευση δεν θα πραγματοποιηθεί στα σχολεία του Παλαμά, ούτε και σε σχολεία που βρίσκονται σε άλλες περιοχές που έχουν πληγεί σοβαρά από την κακοκαιρία Daniel.

Αντιθέτως, σε σχολεία που βρίσκονται στο έδαφος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά σε πόλεις και χωριά όπου δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές καταστροφές σε υποδομές και εγκαταστάσεις ούτε υψηλοί κίνδυνοι δημόσιας υγείας εξαιτίας των στασίμων υδάτων, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα κληθούν να εργαστούν κανονικά και να καλύψουν την ύλη μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αναμένονται αναλυτικές οδηγίες από το υπουργείο Παιδείας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

«Λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη Θεσσαλία τις επόμενες ημέρες, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει ότι οι δημοτικές αρχές της Περιφέρειας, ύστερα από την συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα αναστείλουν έως και την Τετάρτη 27/9 τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από αύριο το πρωί μέσω τηλεκπαίδευσης. Εξαιρούνται τα σχολεία των Δήμων/Περιοχών Παλαμά, Φαρκαδόνας, Μεγάλων Καλυβίων, Φαλάνης, εργατικών κατοικιών Γιάννουλης, Αρμενίου και Κυψέλης όπου οι συνθήκες δεν συμβάλλουν, προς το παρόν, στην ψηφιακή επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών. Αναφορικά με τις περιοχές που εξαιρούνται, υπογραμμίζουμε ότι η αξιολόγηση των συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλία θα είναι συνεχής και θα ανανεώνεται διαρκώς.

Οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν ευέλικτες αποφάσεις, με γνώμονα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας. Η τιτάνια προσπάθεια που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους της περιοχής ώστε να αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές στα σχολικά συγκροτήματα που επλήγησαν, θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση. Μόλις αποφασιστεί ότι οι συνθήκες ευνοούν το πλήρες και ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν απρόσκοπτα στις σχολικές αίθουσες.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται στη Θεσσαλία και θα παραμείνει εκεί για την άμεση επίλυση των προβλημάτων».

