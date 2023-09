Αθλητικά

Άρης: Νίκησε τον Παναιτωλικό με…υπογραφή του Μορόν

Εύκολη επικράτηση του Άρη κόντρα στον Παναιτωλικό στο "Κλεάνθης Βικελίδης".

Με τον Λορέν Μορόν να βάζει την… υπογραφή του στο παιχνίδι, ο Αρης επικράτησε σήμερα, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 5η αγωνιστική της Super League, επί του Παναιτωλικού με 3-0. Αποτέλεσμα που του έδωσε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Ο Ισπανός επιθετικός σκόραρε στο 22’ και στο 55’. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, στο 85’, πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους Θεσσαλονικείς και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ορεξάτες, από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, οι ομάδες, με αμφότερες να παίζουν ανοιχτά και να ψάχνουν το γκολ. Οι γηπεδούχοι το κατάφεραν στο 22ο λεπτό με το σουτ που έπιασε, εκτός περιοχής, ο Μορόν, με συνέπεια η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα και να γίνει το 1-0.

Στο 50’ ο Καρέλης απείλησε για τους φιλοξενούμενους, ο Κουέστα, όμως, λειτούργησε σωτήρια για τους γηπεδούχους. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Μενέντεθ βρήκε όμορφα τον Μορόν και ο τελευταίος, με πλασέ, διπλασίασε τα τέρματα του Αρη.

Ο Παναιτωλικός δεν εγκατέλειψε τη μάχη, πίεσε για να μειώσει το σκορ , ο Αρης, όμως, ήταν αυτός που έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα. Στο 85ο λεπτό, ειδικότερα, μετά από κόρνερ, ο Μπράμπετς έπιασε την κεφαλιά σημαδεύοντας το δοκάρι και με δεύτερη κεφαλιά, ο Χριστοδουλόπουλος βρήκε στόχο και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Μάλιστα ο Χριστοδουλόπουλος έγινε ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία που σκοράρει με όλες τις ομάδες του Big-5 (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης).

Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: -/Πέρες, Οικονόμου

Κόκκινες: -

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Ακης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Φεράρι, Νταρίντα (87’ Παναγίδης), Βερστράτε (76’ Εμβοντό), Σαμόρα, Σουλεϊμάνοφ (63’ Κάρλσον), Μενέντεθ (76’ Χριστοδουλόπουλος), Μορόν (63’ Πάρντο).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γκάμπριελ Σούρερ): Καπίνο, Μαυρίας, Ντουάρτε (83’ Λιάβας), Οικονόμου, Σίλβα, Μπαλντασάρα (61’ Ξενιτίδης), Πέρες, Χουάνπι (83’ Μπουζούκης), Σενγκέλια (61’ Ντίας), Φεντερίκο Ντουάρτε, Καρέλης.

