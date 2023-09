Πολιτική

Κακοκαιρία - Θεσσαλία: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Κικίλια στη Λάρισα

Τα θέματα που συζήτησε το συντονιστικό παρουσία του υπουργού Πολιτικής Προστασίας.

Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Διοικητής 1ης Στρατιάς Αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιοπλός, ο Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικής Θεσσαλίας Νίκος Μητσιογιάννης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας Θωμάς Καρανάσιος καθώς και υπηρεσιακά στελέχη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπήρξε ενημέρωση και δόθηκαν οδηγίες τόσο για την εξέλιξη των έργων καθαρισμού σε ποτάμια και υδατορέματα και την αποκατάσταση αναχωμάτων που εκτελούνται σε όλη τη Θεσσαλία, όσο και για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής προστασίας ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας.

