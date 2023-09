Κοινωνία

Καταδίωξη στον Κορυδαλλό: Πέταξαν το συρτάρι της ταμειακής στους αστυνομικούς

Δύο άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στην περιοχή του Κορυδαλλού, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Οι δύο συλληφθέντες είχαν κριθεί ύποπτοι από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. που έκανε περιπολία στην περιοχή και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν, όμως δεν σταμάτησαν.

Οι δύο αναβάτες της μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτας, ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχειρώντας να διαφύγουν των αστυνομικών, εγκλωβίστηκαν στην λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, όπου και παραδόθηκαν.

Είχε προηγηθεί καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας πετούσαν πράγματα και αντικείμενα προς τους αστυνομικούς. Τους πέταξαν από διαρρηκτικά εργαλεία, μέχρι και το συρτάρι της ταμειακής.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δύο είχαν κάνει προηγουμένως διάρρηξη σε φούρνο της περιοχής, από τον οποίον αφαίρεσαν το συρτάρι της ταμειακής, με όσα χρήματα είχαν μέσα.

Τελικά συνελήφθησαν δύο άνδρες 41 και 44 ετών, ενώ οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από τις κάμερες του φούρνου.

Προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Κορυδαλλού.

