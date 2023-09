Υγεία - Περιβάλλον

Μελίνα Παρασκάκη: Καταδικάστηκε η αναισθησιολόγος για τον θάνατο της 4χρονης

Η απόφαση του δικαστηρίου για το θάνατο της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Οκτώ μήνες με τριετή αναστολή για την αναισθησιολόγο είναι η - κατά πλειοψηφία - ετυμηγορία του δικαστηρίου στην πολύκροτη δίκη για τον θάνατο της μικρής Μελίνας που έχασε τη ζωή της μετά από εγχείρηση ρουτίνας στο Βενιζέλειο το 2015.

Νωρίτερα η υπεράσπιση της αναισθησιολόγου είχε ζητήσει να της αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά της καλής συμπεριφοράς και του πρότερου έντιμου βίου.

Αμέσως μετά την απόφαση της έδρας, ο πατέρας της μικρής Μελίνας, Μάνος Παρασκάκης, δήλωσε ότι μετά από 8 χρόνια «επιτέλους ακούσαμε τα αυτονόητα» και η αναισθησιολόγος «είναι ένοχη».

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση απολογήθηκε η αναισθησιολόγος ενώ σήμερα Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι ακροάσεις από νωρίς το πρωί.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media, ο πατέρας της μικρής Μελίνας, Μάνος Παρασκάκης, ανέφερε μία μόνο λεξη: Ενοχη

