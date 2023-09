Υγεία - Περιβάλλον

Μελίνα Παρασκάκη: Η ανάρτηση της μητέρας της μετά την καταδίκη της αναισθησιολόγου

Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας της μικρής Μελίνας, πουμ έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή.

Η Μελίνα Παρασκάκη έφυγε από τη ζωή στην Κρήτη μετά από επέμβαση για κρεατάκια. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες για κάποιους είναι ακόμα νωπές…

Σε αντίθεση με τον Μάνο, τον σύζυγο της, που επωμίστηκε και επικοινωνιακά όλο το βάρος αυτής της τραγικής υπόθεσης, η Δήμητρα παρέμενε σιωπηλή και πάντα εκτός κάδρου δημοσιότητας. Ο Μάνος η φωνή, η Δήμητρα η σιωπή. Δεν ήταν μόνο ο πόνος της ανείπωτης απώλειας. Ήταν και η ίδια χαμένη. Είχε χάσει τον εαυτό της.

Σχεδόν οχτώ χρόνια μετά, η Δήμητρα βρήκε το κουράγιο να ανοίξει την καρδιά της και να μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματα. «Τώρα πια είμαι έτοιμη» είπε, εν αναμονή της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης. Έμοιαζε περισσότερο με κατάθεση ψυχής παρά με συνέντευξη. Αρκετές στιγμές δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της.

Η Δήμητρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Σουηδία. Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Νεάπολη ήρθε μόνιμα το 2010 όταν πια αποφάσισε ότι ο Μάνος ήταν ο άνθρωπος της ζωής της. Το 2011 έφερε στον κόσμο τις δίδυμες κορούλες τους, την Έλλη και τη Μελίνα. Η χαρά της ήταν απερίγραπτη, παρά τις δυσκολίες με δύο μωρά στην αγκαλιά. Όταν πλέον έγιναν τεσσάρων ετών και ξεκίνησαν παιδικό, ένιωσε ότι η ζωή τους είχε αρχίσει να μπαίνει σε μία τάξη αφού και η ίδια μπορούσε να εργαστεί.

Όμως η ευτυχία τους δεν κράτησε πολύ. Θυμάται σαν χθες το πρωινό της μοιραίας επέμβασης. Η Μελίνα έκλαιγε πολύ, δεν ήθελε να μπει στο χειρουργείο για την επέμβαση. Οι γονείς της προσπαθούσαν να την καθησυχάσουν. Είχαν φέρει μαζί παιχνίδια και μαρκαδόρους ζωγραφικής. «Να, εδώ θα ζωγραφίσουμε όταν βγεις με το καλό και έρθεις στο δωμάτιο» της έλεγαν.

Το παιδί όμως συνέχισε να κλαίει. Μία νοσοκόμα την πήρε αγκαλιά δήθεν να της δείξει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Προχώρησαν στα ενδότερα. Η πόρτα έκλεισε. Τέλος. Τα δάκρυα τρέχουν ποτάμι στα μάγουλα της Δήμητρας. «Δεν θυμάμαι αν πρόλαβα να την φιλήσω… Όλα έγιναν γρήγορα επειδή έκλαιγε».

Όταν η Μελίνα «έσβησε», η Δήμητρα υπέστη ισχυρό σοκ. «Έκλαιγα όλη την ώρα αλλά ήμουν ήσυχη. Μια παράξενη ησυχία…». Ακόμα και σήμερα νιώθει άσχημα που το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν να τρέξει κοντά στην Έλλη. Κοιμόταν στο σπίτι φιλικού προσώπου. Ήταν η πρώτη φορά που χώριζαν οι δύο αδερφούλες. «Την ξύπνησα… Με ρώτησε που είναι η Μελίνα. Της είπα στον ουρανό. Πήρε και την κόκκινη σημαία της η Μελίνα στον ουρανό», μου είπε.

«Η Έλλη δεν έχασε μόνο την αδερφή της, έχασε και τους γονείς της, κατά κάποιο τρόπο. Έχασε αυτό που ήξερε. Τον πρώτο καιρό δεν μας ήθελε. Δεν μας κοιτούσε καν. Δεν έτρωγε. Κοιμόταν με τους παππούδες. Έφτιαχνε με τα τουβλάκια της σκάλες και τις νύχτες τις άφηνε έξω για να κατέβει η Μελίνα από τον ουρανό. Με το μυαλό της προσπαθούσε να βρει λύση να επιστρέψει η αδερφή της».

Η Δήμητρα για καιρό ήταν χαμένη. «Κοιμόμουν μέρα-νύχτα. Είχα άρνηση να σηκωθώ από το κρεβάτι. Είχα παραιτηθεί. Έκαναν μεγάλες προσπάθειες να με σηκώσουν. Όταν κάποια στιγμή η μαμά μου έφυγε, καθίσαμε με την Έλλη στο πάτωμα. Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε «τώρα είμαστε οι δύο μας». Αν δεν ήταν η Έλλη, θα είχαμε δώσει και οι δύο τέλος στη ζωή μας».

Όπως εξομολογείται, ακόμα και όταν κήδευαν το παιδί, εκείνη πίστευε ότι ήταν ψέμα και θα σηκωθεί. «Το μυαλό μου έπαιζε τέτοια παιχνίδια. Μετά είχα μεγάλη ανάγκη να μιλήσω με μαμάδες που είχαν χάσει τα παιδιά τους, να τις ρωτήσω πώς θα συνεχίσω να ζω και αν υπάρχει ελπίδα να καταλαγιάσει ο πόνος».

Η ενοχή της αναισθησιολόγου

Την ενοχή της αναισθησιολόγου για τον θάνατο της μικρής Μελίνας Παρασκάκη αποφάσισε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι (25.9.2023), κατά πλειοψηφία το Εφετείο στην Κρήτη.

Η δίκη διεξήχθη στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης και στην κατηγορούμενη αναισθησιολόγο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή. Την ενοχή της είχε προτείνει και η Εισαγγελέας.

Στην αναισθησιολόγο πάντως, το Εφετείο της Κρήτης αναγνώρισε δύο ελαφρυντικά, αυτό του πρότερου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά το τραγικό συμβάν με τον θάνατο της μικρής Μελίνας.

Πηγή: cretalive.gr

