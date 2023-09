Life

Γιώργος Αγγελόπουλος: Θρήνος για την μητέρα του, λίγες ώρες μετά τον γάμο του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει ο ίδιος με τα λόγια την αγαπημένη μητέρα του, με την οποία είχε ιδιαίτερη στενή σχέση. Μηνύματα συμπαράστασης από φίλους του.

-

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο Γιώργος Αγγελόπουλος καθώς έφυγε από την ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα, μία μέρα μετά τον γάμο του με την Δήμητρα Βαμβακούση.

Να θυμίσουμε, όπως αναφέρει το fthis.gr, ότι η μητέρα του Γιώργου Αγγελόπουλου αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και τελικά δεν τα κατάφερε!

Την δυσάρεστη είδηση την έκανε γνωστή ο ίδιος ο Γιώργος Αγγελόπουλος μέσα από μία σπαρακτική ανάρτηση στο Instagram και μία κοινή τους φωτογραφία.

«Μάνα μου, όπως τόσα χρόνια έτσι και φέτος πάλεψες κυριολεκτικά με το θάνατο άλλους εννέα μήνες. Μόνο εσύ ξέρεις πώς έφτασες ως εδώ. Αφού μας ευχήθηκες και είδες ότι έγινε ο γάμος μας τότε ηρέμησες. Σήμερα μου είπανε πως έφυγες, δεν έφυγες γιατί θα σε φέρω πάντα μαζί μου σε ευχαριστώ που είμαι γιος σου, καλό παράδεισο μάνα μου» έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Αγγελόπουλος και συγκίνησε με τα λόγια του.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 επικοινώνησε με φίλους του Γιώργου Αγγελόπουλου. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία έμαθε από δημοσιογράφο τον θάνατο της μητέρας του Ντάνου, δεν έκρυψε την στενοχώρια της. «Ααα, δεν το ήξερα. Τα θερμά μου συλλυπητήρια. Δεν υπάρχουν λόγια σε τέτοιες στιγμές. Ήταν ένας πραγματικά σπουδαίος και σπάνιος άνθρωπος. Τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια μέσα από την καρδιά μου. Ήταν πολύ δεμένοι» αρκέστηκε να πει η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία είχε γνωρίσει τη μητέρα του Γιώργου Αγγελόπουλου.

Ο Γιώργος Λιάγκας συνομίλησε με στενούς φίλους του νεόνυμφου, για την συγκυρία και τον χαμό της μητέρας του, λίγες ώρες αφού παντρεύτηκε την αγαπημένη του.

Ειδήσεις σήμερα:

Πτήση “τρόμου” με αναταράξεις και τραυματίες (εικόνες)

“Τεχνικός ασανσέρ” άρπαξε από ηλικιωμένη 250000 ευρώ!

Μελίνα Παρασκάκη: Η ανάρτηση της μητέρας της μετά την καταδίκη της αναισθησιολόγου