Μενέντεζ: Οι τουρκικές εφημερίδες “πανηγυρίζουν” την παραπομπή του σε δίκη

Μερίδα των τουρκικών ΜΜΕ υπαινίσσεται ότι λόγος της παραπομπής του δεν είναι μόνο η κατηγορία, αλλά και η αντίθεσή του προς την τουρκική εξωτρική πολιτική.

Με ευχαρίστηση υποδέχθηκαν τα μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης της Τουρκίας, την είδηση ότι ο Γερουσιαστής των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μενέντεζ παραπέμπεται σε δίκη για σκάνδαλο δωροδοκίας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, η τουρΚική εφημρίδα Ακσάμ, με τίτλο "Ο Γερουσιαστής των ΗΠΑ έφυγε από τη μέση", ανέφερε: «Ξεκίνησε έρευνα για δωροδοκία σε βάρος του γερουσιαστή Bob Menendez, εχθρού των Τούρκων και αγαπημένου των λόμπι των Αρμενίων και των Ελλήνων. Η σύζυγός του με καταγωγή από την Αρμενία, ήταν σε κατάσταση "προ κατασχέσεων" όταν την παντρεύτηκε, ωστόσο τώρα βρέθηκε να έχει χρυσές ράβδους. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της αμερικανικής Γερουσίας, ο Menendez είχε ανακοινώσει ότι θα εμποδίσει την πώληση των F-16 Viper νέας γενιάς και των εξαρτημάτων εκσυγχρονισμού τους, στη Τουρκία. Έχασε την προεδρία του λόγω των ερευνών. Επομένως, πλέον δεν θα είναι σε θέση να προκαλέσει εμπόδια. Ο γερουσιαστής έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για διαφθορά και δωροδοκία».

«Δεν είναι κάτι καινούριο. Τώρα όμως, ήρθε η "σειρά" των ΗΠΑ. Απομάκρυναν τον Menendez από τον τομέα των σχέσεων με την Τουρκία. Γιατί; Όχι από αγάπη για τα μαύρα φρύδια μας και τα μαύρα μάτια μας. Επειδή ο Menendez το παράκανε με την υποστήριξη των Αρμενίων λόγω της συζύγου του και με την υποστήριξη των Ελλήνων λόγω του "λόμπι". Η Τουρκία είχε ήδη τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσει τα F-16 που διέθετε, θα ήταν προτιμότερο να βγάλει χρήματα από την πώληση νέων αεροσκαφών και των εξαρτημάτων τους. Ο Μενέντεζ θα έπρεπε να κάνει έστω και μια στο τόσο, ένα θετικό βήμα στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Επομένως στην υπόθεση για δωροδοκία… δεν είναι μόνο η δωροδοκία».

Η εφημερίδα Σαμπάχ, με τίτλο "Game over για το Μενέντεζ", σημειώνει "Τέλος δρόμου για τον Μενέντεζ που είχε γίνει ένα με την εχθρότητα κατά Τουρκίας".

