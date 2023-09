Κόσμος

Γερουσιαστής Μενέντεζ: Αρνείται τις κατηγορίες και δεν παραιτείται

Ο αμερικανός πολιτικός εμφανίστηκε ανένδοτος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την οποία παραχώρησε.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ αρνήθηκε σήμερα ότι διέπραξε οτιδήποτε το επιλήψιμο και υποσχέθηκε ότι θα κρατήσει την έδρα του στο Κογκρέσο, αφού οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν δίωξη στον ίδιο και τη σύζυγό του με την κατηγορία ότι δωροδοκήθηκαν από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσι.

Αιρετοί αξιωματούχοι της Πολιτείας αυτής, μεταξύ των οποίων και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Νιου Τζέρσι Φιλ Μέρφι, κάλεσαν τον Μενέντεζ να παραιτηθεί. Η απόφασή του να παραμείνει γερουσιαστής ενδέχεται να περιπλέξει τις προσπάθειες του κόμματος να διατηρήσει την ισχνή πλειοψηφία (51-49) που διαθέτει σε αυτό το Σώμα. Να σημειωθεί πάντως ότι το Νιου Τζέρσι δεν έχει εκλέξει Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή εδώ και μισό αιώνα, από το 1972.

Ο Μενέντεζ αποχώρησε προσωρινά από την προεδρία της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, επειδή ο κανονισμός της Γερουσίας ορίζει ότι εκείνοι που κατηγορούνται για κακουργήματα πρέπει να εγκαταλείπουν τα ηγετικά αξιώματά τους. Μπορεί όμως να επανέλθει στην προεδρία, εφόσον κριθεί αθώος.

«Πιστεύω ακράδαντα πως όταν παρουσιαστούν όλα τα γεγονότα όχι μόνο θα αθωωθώ αλλά θα είμαι ακόμη ο ανώτερος γερουσιαστής του Νιου Τζέρσι», είπε ο 69χρονος Μενέντεζ, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του αφότου του ασκήθηκε δίωξη.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Μενέντεζ δέχτηκε ράβδους χρυσού και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε μετρητά προκειμένου να ασκήσει την επιρροή του ώστε να βοηθήσει την αιγυπτιακή κυβέρνηση αλλά και να παρέμβει υπέρ των τριών επιχειρηματιών στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου που τους ερευνούσαν.

Είναι η τρίτη φορά που ο γερουσιαστής μπαίνει στο στόχαστρο ομοσπονδιακής έρευνας, ωστόσο ποτέ δεν καταδικάστηκε.

Ο Μενέντεζ, η σύζυγός του και οι τρεις επιχειρηματίες θα εμφανιστούν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την Τετάρτη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν επισύρουν ποινή κάθειρξης έως και 45 ετών όμως οι δικαστές συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλουν πολύ μικρότερες ποινές.

