Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλία: Σχέδιο διαχείρισης κουνουπιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο Υπουργείο Υγείας για τα κουνούπια στη Θεσσαλία. Το σχέδιο με υπογραφή Αγαπηδάκη.

-

Πληθώρα εκτεταμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών έχουν εντοπιστεί στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές της Θεσσαλίας. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης παθογόνων που μεταδίδονται με κουνούπια και ιδίως του ιού Δυτικού Νείλου. Για τις ερχόμενες εβδομάδες ανάλογα και με τις κλιματολογικές συνθήκες, αναμένεται αύξηση κρουσμάτων και μάλιστα σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων που αποτελούν ένα από τα βασικά επίκεντρα της κυκλοφορίας του ιού Δυτικού Νείλου την περίοδο 2023 με καταγραφή αρκετών κρουσμάτων σε ανθρώπους.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας την οποία υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ως απόκριση στην κρίση αυτή δημόσιας υγείας οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ΠΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας οφείλουν να εκπονήσουν Σχέδιο Διαχείρισης κουνουπιών στις πληγείσες από τα πλημμυρικά φαινόμενα περιοχές σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκπονήθηκαν και ενδέχεται να επικαιροποιούνται βάσει της συνολικής τρέχουσας εκτίμησης κινδύνου στις περιοχές από την «Ομάδα Εργασίας -Γνωμοδοτικό Όργανο Εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση κινδύνου για τη διαχείριση των κουνουπιών στις -πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας», του ΕΟΔΥ.

Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει η εγκύκλιος για τη χρήση βιοκτόνων για την καταπολέμηση των κουνουπιών.

Η επιλογή βιοκτόνων θα πρέπει να γίνεται πάντα με βάση τη λίστα των «εγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων για την αντιμετώπιση των κουνουπιών». Παράλληλα, η αποτελεσματική και ασφαλής χρήση των βιοκτόνων προϊόντων προϋποθέτει την πιστή τήρηση των οδηγιών χρήσης (συνιστώμενη δόση, τρόπος και χρόνος εφαρμογής, όγκος ψεκαστικού υγρού κά), όπως αυτές περιγράφονται στην άδεια έγκρισής τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Αγγελόπουλος: Θρήνος για την μητέρα του, λίγες ώρες μετά τον γάμο του (βίντεο)

Κακοκαιρία “Elias”: Εκκένωση χωριών στην Θεσσαλία - “Σαρώνεται” η μισή Ελλάδα (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Δύο επιθέσεις κατά ανηλίκων