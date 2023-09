Υγεία - Περιβάλλον

Άρτα: Πέθανε ο 15χρονος που είχε πέσει από μπαλκόνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον 15χρονο που είχε πέσει από μπαλκόνι 4ου ορόφου. "Πάλεψε" δύο εβδομάδες στην Εντατική.

-





Την τελευταία του πνοή άφησε ο 15χρονος από την Άρτα ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά πέφτοντας από μπαλκόνι τέταρτου ορόφου, στις αρχές του μήνα.

Το παιδί αρχικά είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο της Άρτας και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακού του Ρίου. Παρέμενε διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με τους γιατρούς να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να το κρατήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, ο 15χρονος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματα που έφερε από την πτώση, σύμφωνα με το epiruspost.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Αγγελόπουλος: Θρήνος για την μητέρα του, λίγες ώρες μετά τον γάμο του (βίντεο)

Κακοκαιρία “Elias”: Εκκένωση χωριών στην Θεσσαλία - “Σαρώνεται” η μισή Ελλάδα (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Δύο επιθέσεις κατά ανηλίκων