Οικονομία

Γεωργιάδης για επικουρικές συντάξεις: Περισσότερες από τις μισές θα εξοφληθούν ως το τέλος του έτους

Το είπε για τις αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και ειδικά για το 8ωρο και το «ξεπάγωμα» των τριετιών.

Για τις αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο μίλησε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.

Όπως διευκρίνισε, «δεν έχει αλλάξει κανένα οκτάωρο. Στην ευρωπαϊκή οδηγία ορίζεται ότι είναι δικαίωμα του εργαζομένου, όταν ολοκληρώσει τη δουλειά του στον κύριο εργοδότη του, εάν το επιθυμεί, να κάνει σύμβαση και με άλλον εργοδότη και δεν έχει δικαίωμα ο κύριος εργοδότης να τον εμποδίσει. Αυτό λέει η οδηγία. Αυτό που θεσμοθετήσαμε στην οδηγία είναι γραμμένο ως δικαίωμα του εργαζομένου. Στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε ως δεκατριάωρο. Δεν μπορεί ο εργοδότης να χρησιμοποιήσει καταχρηστικά τον νόμο αυτό, για να αποφύγει την πληρωμή υπερωριών. Το έχουμε προβλέψει στην αιτιολογική έκθεση και θα εκδοθεί και ειδική εγκύκλιος».

Σχετικά με το «ξεπάγωμα» των τριετιών, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι η διάταξη για τις τριετίες είναι κοινωνικά δίκαιη, καθώς φέρνει δύο χρόνια νωρίτερα το «ξεπάγωμα». «Το κάνουμε αυτό, γιατί συναισθανόμαστε το πρόβλημα στα χαμηλά εισοδήματα, λόγω της ακρίβειας» σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στο επικείμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που επεξεργάζεται το υπουργείο. Όπως είπε, το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις επικουρικές συντάξεις. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι, έως το τέλος του έτους, πάνω από τις μισές επικουρικές συντάξεις θα έχουν εξοφληθεί.

