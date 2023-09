Πολιτισμός

Δημήτρης Μαχαίρας: Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στο ελληνικό ραδιόφωνο.

Έφυγε από την ζωή ο δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ, Δημήτρης Μαχαίρας, νικημένος από την επάρατη νόσο, λίγο μόλις καιρό αφότου έμαθε ότι νόσησε.

Ο Δημήτρης Μαχαίρας ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού ραδιοφώνου.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστά με ανάρτησή του στο Facebook ο επί πολλά χρόνια φίλος

«Αδερφέ μου γιατί? Πού πας φιλαράκο μου? Καλό σου ταξίδι Μητσάρα μου, ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει… Θα πας να βρεις την μανούλα σου την Κυρία Αθηνά… Καλό Παράδεισο καλέ μου φίλε… Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ…», έγραψε.

