Κόσμος

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη τραγωδία με τριψήφιο αριθμό νεκρών και ακόμη περισσότερους τραυματίες, από φωτιά σε γαμήλια δεξίωση.

-

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 150 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε, το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, σε χώρο γαμήλιας δεξίωσης στη Νινευή του βόρειου Ιράκ.

Ο αντιπεριφερειάρχης Χασάν αλ Αλάκ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 113 θάνατοι, ενώ το ιρακινό υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως οι νεκροί είναι «τουλάχιστον 100».

Εκατοντάδες άνθρωποι – περίπου χίλιοι, σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya – είχαν κατακλύσει την αίθουσα γαμήλιων δεξιώσεων στη συνοικία Χαμντανίγια. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα στη διάρκεια της εκδήλωσης, σύμφωνα με ιρακινά μέσα ενημέρωσης.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή. Σε βίντεο του Reuters καταγράφονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες πυροσβεστών να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια του κτιρίου, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της πως «η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της οροφής, λόγω των ιδιαίτερα εύφλεκτων και φθηνών δομικών υλικών». «Μαρτυρίες αναφέρουν τη ρίψη πυροτεχνημάτων στη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης, τα οποία προκάλεσαν την πυρκαγιά», συμπληρώνει.

Το Al Arabiya μεταδίδει ότι στρατιωτικό αεροσκάφος θα μεταφέρει στη Βαγδάτη ορισμένους από τους σοβαρότερα τραυματισμένους.