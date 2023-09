Κοινωνία

Κακοκαιρία “Elias” - Πατούλης: Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη

Τι είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 για την λειτουργία των σχολείων, λόγω της κακοκαιρίας.

«Παρακολουθούμε όλη την νύχτα το φαινόμενο. Υπάρχει έντονη βροχόπτωση σε πολλές περιοχές, υπάρχουν και άλλες περιοχές όπου θα επεκταθούν τα φαινόμενα», είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

«Σήμερα, θεωρούμε ότι τα σχολεία θα πρέπει να μείνουν κλειστά», είπε ο Γιώργος Πατούλης, σημειώνοντας ότι η απόφαση αυτή είναι σε συνέχεια του 112 που εστάλη την Τρίτη, τονίζοντας ακόμη ότι «η πρόληψη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν».

«Η πρόθεση είναι να βγει το σχετικό έγγραφο σε λίγο, αφού πάρουμε και τα τελευταία στοιχεία από την ΕΜΥ», κατέληξε ο Περιφερειάρχης Αττικής, σε συνομιλία του με την εκπομπή γύρω στις 06:40 της Τετάρτης.

Ωστόσο, σε νεότερη επικοινωνία του με την εκπομπή, στις 07:00, είπε ότι «αφού μιλήσαμε με τον κ. Κολυδά και πήραμε τα τελευταία στοιχεία από την ΕΜΥ, τελικώς αποφασίστηκε να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία την Τετάρτη σε όλη την Αττική, καθώς σε μία ώρα απο τώρα οι βροχές θα υποχωρήσουν και θα μετακινηθούν εκτός Λεκανοπεδίου».

Πάντως, μπορεί να ληφθεί απόφαση να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία ανά Δήμο, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Δήμος Φυλής, που επλήγη πρόσφατα από τις καταστροφικές πυρκαγιές.