Αθλητικά

LaLiga: Η Μπαρτσελόνα σκόνταψε στη Μαγιόρκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευκαιρία για την εκπληκτική φέτος Τζιρόνα να βρεθεί μόνη πρώτη στον πίνακα της βαθμολογίας

-

Μετά το σαββατιάτικο (23/9) ματς με τη Θέλτα, η Μπαρτσελόνα βρέθηκε ξανά πίσω στο σκορ, όχι μία, αλλά δύο φορές κόντρα στην εξαιρετική Μαγιόρκα και μολονότι δεν κατάφερε (και) αυτή τη φορά να φτάσει στην ολική ανατροπή, έσωσε την... παρτίδα και το βαθμό της ισοπαλίας (2-2) ένα τέταρτο πριν από το φινάλε.

Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της LaLiga, οι παίκτες της Μαγιόρκα, με κορυφαίο τον διεθνή Κοσοβάρο φορ, Βεντάτ Μουρίτσι (ένα γκολ και μία ασίστ), προηγήθηκαν δύο φορές στο πρώτο 45λεπτο. Στο 8' ο Μουρίτσι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στην άμυνα της «Μπάρτσα» και με κοντινό πλασέ έκανε το 1-0, για να ισοφαρίσει στο 41' ο Ραφίνια για τους «μπλαουγκράνα».

Η Μαγιόρκα συνέχισε να εκμεταλλεύεται τα λάθη της Μπαρτσελόνα και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Μουρίτσι με κεφαλιά-ασίστ από βολή του γκολκίπερ, έβγαλε τον Πρατς τετ-α-τετ με τον Ντερ Στέγκεν κι εκείνος δεν αστόχησε κάνοντας το 2-1.

Η «Μπάρτσα» πίεσε πολύ απ' το 60' και μετά, όταν πέρασε στο γήπεδο κι ο Λεβαντόφσκι και ισοφάρισε στο 75' με τον Λόπες, όμως δεν κατάφερε να βρει τρίτο γκολ κι έτσι «κόλλησε» στο 2-2, δίνοντας την ευκαιρία στην απίθανη φέτος Τζιρόνα, να περάσει με διπλό απ' τη Βιγιαρεάλ να μείνει μόνη πρώτη στην κορυφή.

Ευκαιρία... προσπέρασης έχει και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία υποδέχεται τη Λας Πάλμας στο «Μπερναμπέου» την Τετάρτη (27/9), ενώ η 4η στο βαθμολογικό πίνακα Αθλέτικ Μπιλμάο υποδέχεται τη Χετάφε στο «Σαν Μαμές».

Ειδήσεις σήμερα:

Αυγέρη: Ο Κατρούγκαλος να πει αν έκανε λάθος - Ο Φίλης κάνει αντιπολίτευση στον Τσίπρα (βίντεο)

Πειραιάς - Ηλεκτρικός: Φωτιά στις κυλιόμενες σκάλες (εικόνες)

“Κακοκαιρία Elias” - Hellenic Train: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις δρομολογίων