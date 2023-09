Παράξενα

Κρήτη: Έκλεψε αυτοκίνητο και το τράκαρε λίγο παρακάτω

Ο ατζαμής οδηγός συνελήφθη και το όχημα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια του, αλλά τρακαρισμένο…

Έκλεψε αυτοκίνητο, στο Ηράκλειο, αλλά λίγο μετά συνελήφθη, αφού προηγουμένως τράκαρε πέφτοντας σε σταθμευμένο όχημα. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για κλοπή και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Ο 38χρονος συλληφθείς έκλεψε το αυτοκίνητο 47χρονης γυναίκας από το Γιόφυρο γύρω στις 5 το απόγευμα της Τρίτης (26/9). Ωστόσο, δεν πήγε μακριά. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ κινείτο στην λεωφόρο Νικολάου Πλαστήρα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που συνέλαβαν τον 38χρονο. Το τρακαρισμένο όχημα αποδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του, ενώ σήμερα ο 38χρονος θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για κλοπή τροχοφόρου και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

