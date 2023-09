Life

Βάνα Μπάρμπα: Ο Κασσελάκης, η πολιτική και το πρόβλημα υγείας της (βίντεο)

Τι είπε για την εκλογή Κασσελάκη αλλά και για τους ανθρώπους που δεν στάθηκαν δίπλα της στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της.

Μία εφ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Βάνα Μπάρμπα το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή "Το Πρωινό". Αναφέρθηκε στην ενασχόλησή της με τα κοινά, απάντησε στο γιατί δεν θα κατέβει στις επερχόμενες εκλογές ενώ σχολίασε και τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη.

"Ο κύκλος μου στην πολιτική έχει κλείσει γιατί είδα πόσο εύκολο είναι να αλλοιωθείς λόγω του τεράστιου ανταγωνισμού που υπάρχει από τους γύρω καιθ έτσι αποφάσισα να βοηθώ και να συνεισφέρω στα κοινά μέσω του σωματείου μου που κάνει πολλές κοινωνικές δράσεις" ενώ σχολιάζοντας τον Στέφανο Κασσελάκη είπε πως "είναι ένα νέο πρόσωπο που τάραξε τα νερά της πολιτικής και θα κριθεί στο μέλλον".

"Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που θα μπορούσε να κρατήσει τη χώρα. Δεν ξέρω αν ο Κασσελάκης μπορεί να τον κερδίσει. θα φανεί" είπε η Βάνα Μπάρμπα.

Αναφερόμενη στο πρόβλημα υγείας της η γνωστή ηθοποιός είπε πως "με κρατάει στα πόδια μου η πίστη μου και είδα στην περιπέτεια υγείας μου να βρίσκονται κοντά μου άνθρωποι που δεν τους υπολόγιζα και με εγκατέλειψαν άλλοι που πίστευα ότι θα ήταν κοντά μου, άλλωστε ξέρουμε ότι όταν χάσει το τιμόνι ο καπετάνιος τα ποντίκια πέφτουν πρωτα στη θάλασσα και εγώ είχα πολλά ποντίκια στον κύκλο μου και έτσι έγινε ένα σημαντικό ξεκαθάρισμα".

Για το αν θα συμμετέχει στην τηλεόραση σε σήριαλ η ίδια εξομολογήθηκε πως "δεν θα ξανακάνω κάποιο σήριαλ γιατί δεν μου αρέσει να βλέπω την εικόνα μου πλέον. Το ταλέντο μου ήταν πάντα η ομορφιά μου και τώρα έχω μεγαλώσει".

Ολόκληρη η συνέντευξη της Βάνας Μπάρμπα:





