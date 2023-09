Οικονομία

Pricefox: Πώς να νοικιάσετε σπίτι στα μέτρα σας

Χρήσιμες συμβουλές και “μυστικά” από τους ειδικούς του Pricefox.gr, για όσους θέλουν να ενοικιάσουν σπίτι, δεδομένης της “έκρηξης” κατά 58% στα ύψη των ενοικίων από το 2015.

Τα ενοίκια τα τελευταία 8 χρόνια αυξάνονται συνεχώς και δυσκολεύουν όσους δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία, αφού σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθωρισμού, οι μισθοί δεν έχουν αυξηθεί αρκετά ώστε να γεφυρώσουν το χάσμα.

Το Pricefox.gr παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών και μας δίνει μερικά χρήσιμα τιπς εξοικονόμησης για να νοικιάσουμε σπίτι στα μέτρα μας.

Η αύξηση τιμών ενοικίων από το 2015 φτάνει σχεδόν το 60%

Το 2015 σημειώθηκαν οι χαμηλότερες τιμές ενοικίων της τελευταίας 12ετίας.

Από τότε κάθε χρόνο αυξάνονται και έφτασαν το 2023 να είναι περισσότερο από 58% μεγαλύτερες σε σχέση με το 2015. Το 2019 σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των ενοικίων αγγίζοντας σχεδόν το 10%, ενώ το 2021 κράτησε σχετικά σταθερές τις τιμές των ενοικίων με οριακή αύξηση 1,22%. Από το 2021 μέχρι σήμερα αυξήθηκαν πάνω από 13% αθροιστικά.

Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές σε κάθε περιοχή το 2023 σε σχέση με το 2022;

Συγκρίνοντας τη μεταβολή των τιμών των ενοικίων του δεύτερου τριμήνου του 2023 με το δεύτερο τρίμηνο του 2022 βλέπουμε μεγάλες μεταβολές σε πολλούς νομούς της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, στο νομό της Κέρκυρας η αύξηση στις τιμές των ενοικίων είναι μακράν η μεγαλύτερη ξεπερνώντας το 40%. H περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει, στο σύνολο της, τη μεγαλύτερη αύξηση με το νομό Ηλείας να σημειώνει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση αγγίζοντας σχεδόν το 30% με τους νομούς Μεσσηνίας και Λακωνίας να σημειώνουν αύξηση άνω του 22%.

Στο άλλο άκρο της λίστας βλέπουμε ότι στις Κυκλάδες σημειώθηκε η μεγαλύτερη μείωση των τιμών κατά 16,4% με το νομό Καρδίτσας να ακολουθεί στο 8,6%. Στο νομό Έβρου, την Ξάνθη και το νομό Πρέβεζας η μείωση των τιμών ήταν μικρότερη του 5%, ενώ στο νομό Χίου, την Πέλλα και την Αιτωλοακαρνανία παρουσίασαν οριακές μειώσεις στις τιμές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη με μικρές σχετικά αυξήσεις, μικρότερες του 8%. Ο νομός Σάμου, η Βοιωτία και η Φθιώτιδα δεν κατέγραψαν αλλαγές στα επίπεδα τιμών των ενοικίων τους.

Πώς να νοικιάσετε σπίτι στα μέτρα σας

Η αναζήτηση σπιτιού είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και σημαντική απόφαση για ένα νοικοκυριό. Το Pricefox, ο σύμβουλος μας στην εξοικονόμηση, προσφέρει έναν πρακτικό οδηγό με έξυπνα τιπς ώστε να διαλέξουμε ένα σπίτι κατάλληλο για τις ανάγκες μας.

Τα 5 πιο σημαντικά κριτήρια για να αποφασίσετε

Ο προϋπολογισμός σας Η τοποθεσία του σπιτιού Αν θα είναι επιπλωμένο το σπιτι Η ενεργειακή κλάση του σπιτιού Η γενικότερη κατάσταση του σπιτιού

* Όσο λιγότερες ανέσεις θελετε, τόσο χαμηλότερο ενοίκιο θα βρείτε. Ο Προϋπολογισμός σας. Το πόσα χρήματα έχετε να διαθέσετε για το ενοίκιο και για τα άλλα έξοδα του σπιτιού, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τελική σας απόφαση. Η Τοποθεσία του σπιτιού. Πόσο κοντά θέλετε να βρίσκεται το σπίτι στη δουλειά σας; Θέλετε να έχει κοντά συγκοινωνίες; Πόσο ασφαλής είναι η γειτονιά και πόσο εύκολα μπορείτε να βρείτε πάρκινγκ; Όσο περισσότερες ανέσεις προσφέρει η τοποθεσία του σπιτιού, τόσο ανεβαίνει το ενοίκιο. Είναι επιπλωμένο το σπίτι ή όχι; Συνήθως τα επιπλωμένα σπίτια έχουν και υψηλότερο ενοίκιο. Η Ενεργειακή Κλάση του σπιτιού. Όσο μεγαλύτερη η ενεργειακή κλάση του σπιτιού, τόσο μεγαλύτερο και το ενοίκιο. Η καλή μόνωση, τα κουφώματα αλουμινίου και ο ηλιακός θερμοσίφωνας βελτιώνουν την ενεργειακή κλάση. Η γενικότερη κατάσταση του σπιτιού. Είναι πρόσφατα ανακαινισμένο; Έχει πόρτα ασφαλείας; Έχει αυτόνομη θέρμανση; Είναι σε ψηλό όροφο; Έχει ασανσέρ; Κάθε ένα από αυτά ανεβάζουν την τιμή του ενοικίου. 7 ερωτήσεις & έλεγχοι που δεν πρέπει να ξεχάσετε Έχει υγρασία ή μούχλα; Έχει κοινόχρηστα; Πόσα; Σε τι κατάσταση είναι τα υδραυλικά; Τραβήξτε φωτογραφίες το σπίτι ΠΡΙΝ μπείτε. Διαβάστε καλά το μισθωτήριο και τις δεσμεύσεις του. Υπάρχει κάτι άλλο που θα έπρεπε να γνωρίζω για το σπίτι; Αν δεν έχει αυτόνομη θέρμανση, ποιο είναι το καθεστώς θέρμανσης;

Τράβα φωτογραφίες πριν μπεις στο σπίτι.

Για να έχεις τεκμήρια της κατάστασής του προτού εισέλθεις εσύ, ώστε να μην επιβαρυνθείς με επιδιορθώσεις για τις οποίες δεν ευθύνεσαι. Δώσε έμφαση στις γωνίες και στους διαδρόμους.

Για το μισθωτήριο.

Αν βρίσκεις άδικους όρους, μη διστάσεις να τους αμφισβητήσεις π.χ. Να μην επιβαρύνεσαι εσύ για κάθε ζημιά ή επισκευή που μπορεί να προκύψει, αλλά μόνο για αυτές που αναλογούν στον ενοικιαστή.

Έχει κοινόχρηστα;

Ζητήστε το ιστορικό του διαμερίσματος για τα κοινόχρηστα των τελευταίων 6-12 μηνών για να υπολογίσετε το μέσο όρο.

Προσοχή στις διαδικτυακές απάτες!

Αν είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, τότε 99% δεν είναι αληθινό. Δεν κλείνετε σπίτι χωρίς να πάτε να το δείτε από κοντά. Μη βιαστείτε. Πάρτε το χρόνο σας και ψάξτε με προσοχή. Αν κάποιος σας πιέζει να πάρετε μια απόφαση πριν δείτε το σπίτι, τότε ίσως προσπαθεί κάτι να κρύψει. Μην κλείσετε σπιτι αν δεν το δείτε από κοντά και προσέξτε τις αγγελίες «ευκαιρία» που στην πραγματικότητα είναι απάτη. Πώς να διαπραγματευτείτε ένα χαμηλότερο ενοίκιο. Η διαπραγματευση είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά δε σημαίνει απαραίτητα αντιπαράθεση. Αν έχετε σταθερή δουλειά (π.χ. δημόσιος υπάλληλος), ζητήστε έκπτωση αφού θα καταβάλετε ολόκληρο το ενοίκιο στην ώρα σας. Διαπραγματευτείτε άλλα προνόμια αντί έκπτωσης (και βάλτε τα γραπτώς). Δείξτε ότι θα νοιαστείτε το σπίτι και θα το προσέχετε (συστατική επιστολή από προηγούμενο εκμισθωτή). Αν υπάρχει η δυνατότητα, προσφέρετε 4-6 ενοίκια μπροστά.

(Μπορεί ο εκμισθωτής του σπιτιού να χρειάζεται μετρητά και να τον διευκολύνει αυτή η πρόταση. Έτσι όλοι βγαίνουν κερδισμένοι.)

