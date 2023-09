Οικονομία

Pricefox: Βλέπει όφελος ένα νοικοκυριό στον λογαριασμό ρεύματος όταν αλλάζει πάροχο;

Οι ειδικοί του Pricefox.gr απαντούν στο αν και πόσο κέρδος έχει ένα νοικοκυριό που εκμεταλλεύονται τη ευχέρεια εναλλαγής παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Τον Αύγουστο του 2022 η αγορά της ενέργειας άλλαξε με τη θέσπιση εκτάκτων ρυθμίσεων. Από τότε η ερώτηση των καταναλωτών είναι η ίδια: «Αξίζει να συγκρίνω και να αλλάζω πάροχο ρεύματος ή φυσικού αερίου;»

Το Pricefox, η κορυφαία πλατφόρμα σύγκρισης παρόχων ενέργειας, συνέλεξε στοιχεία της αγοράς και εξηγεί με ένα απλό παράδειγμα τι όφελος έχουν τα νοικοκυριά από την αλλαγή παρόχου.

Υπάρχει κάποιος πάροχος που είναι σταθερά πιο οικονομικός;

Πολλοί καταναλωτές αναρωτιούνται αν μπορούν να διαλέξουν έναν πάροχο που προσφέρει χαμηλές τιμές ρεύματος για να μείνουν σε αυτόν. Έτσι δεν θα χρειάζεται να ψάχνουν συνεχώς για την καλύτερη προσφορά της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσουν τους λογαριασμούς τους του ρεύματος ή του φυσικού αερίου.

Οι πάροχοι όμως αλλάζουν τα προγράμματά τους και διατηρούν ίδιο το φθηνότερο πακέτο τους για μερικούς μήνες μόνο.

* Για τα ακριβή στοιχεία του πίνακα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Pricefox.gr.

Πλέον οι πάροχοι κάθε μήνα βγάζουν νέα προγράμματα με εκπτώσεις και προσφορές για να ελκύουν τους καταναλωτές. Έτσι κάθε μήνα ο πάροχος που προσφέρει το φθηνότερο πακέτο μπορεί να αλλάζει.

Βλέπουμε στον πίνακα αυτόν ότι άλλαξε ο πάροχος που προσφέρει το οικονομικότερο πακέτο της αγοράς 9 φορές τους τελευταίους 13 μήνες. Επομένως συμφέρει τα νοικοκυριά να συγκρίνουν και να αλλάζουν πάροχο.

Πόσο συχνά όμως αξίζει να αλλάζει πάροχο ένα νοικοκυριό;

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα πάρουμε ένα παράδειγμα με τρία υποθετικά νοικοκυριά που έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες κατανάλωσης.

Το Νοικοκυριό 1 είναι στον πιο δημοφιλή πάροχο και δεν άλλαξε πάροχο ή πακέτο από τότε που άλλαξε η αγορά (Αύγουστος 2022).

Το Νοικοκυριό 2 άλλαξε πάροχο όταν άλλαξε η αγορά και μετά άλλαξε ξανά πάροχο 6 μήνες αργότερα.

Το Νοικοκυριό 3 άλλαξε πάροχο όταν άλλαξε η αγορά και μετά άλλαζε ξανά πάροχο κάθε 4 μήνες.

Τι όφελος στο λογαριασμό του ρεύματος είδαν τα νοικοκυριά που άλλαξαν πάροχο;

Βλέπουμε ότι το Νοικοκυριό 2 που άλλαξε πάροχο δύο φορές εξοικονόμησε 173€.

Ενώ το Νοικοκυριό 3 που άλλαξε πάροχο 4 φορές, εξοικονόμησε μόλις 30€ παραπάνω ετησίως.

Επομένως, ένα νοικοκυριό που αλλάζει πάροχο κάθε 6 με 7 μήνες εξοικονομεί περισσότερα από 150€ ετησίως. Αλλά ένα νοικοκυριό που αλλάζει πάροχο πολύ συχνά δεν εξοικονομεί πολλά περισσότερα.

Δηλαδή ο ενεργειακός τουρισμός δεν ωφελεί πραγματικά ένα νοικοκυριό.

Πώς μπορούν λοιπόν οι καταναλωτές να συγκρίνουν τα τρέχοντα πακέτα της αγοράς και να αλλάξουν πάροχο χωρίς να φοβούνται για τα ψιλά γράμματα;

Μέσω της πλατφόρμας του Pricefox.gr. Εκεί μπορούν να συγκρίνουν παρόχους ενέργειας ή να δουν τις τιμές του φυσικού αερίου και να διαλέξουν το πακέτο που τους συμφέρει πραγματικά έχοντας δίπλα τους εξειδικευμένους συμβούλους που θα τους καθοδηγήσουν στην επιλογή τους.

