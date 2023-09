Κοινωνία

Ηράκλειο: Ανήλικοι έκαναν απόπειρα ληστείας με πλαστικό πιστόλι ρέπλικα

Παιδιά έκαναν απόπειρα ληστείας σε άλλα παιδιά μέσα στον Ηλεκτρικό.

Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι για απόπειρα ληστείας και σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου 2023 εντός σταθμού Η.Σ.Α.Π. στο «Ηράκλειο» από αστυνομικούς του Σχεδίου Ασφαλείας Δικτύου Υποδομής ΣΤΑ.Σ.Υ. «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Ειδικότερα, 2 ανήλικοι εισήλθαν στο σταθμό του Η.Σ.Α.Π. «Ν. Ιωνίας» και επιβιβάστηκαν σε συρμό με κατεύθυνση προς το Μαρούσι, όπου τους προσέγγισε ομάδα νεαρών ατόμων ζητώντας να τους παραδώσουν τα χρήματά τους.

Αφού τα ανήλικα θύματα αρνήθηκαν να παραδώσουν τα χρήματά τους, η ομάδα νεαρών ατόμων εξαπέλυσε λακτίσματα σε βάρος τους, τραυματίζοντας ελαφρά τον έναν εξ αυτών και αποβιβάστηκαν στο σταθμό Η.Σ.Α.Π. «Ηρακλείου».

Κληθέντες αστυνομικοί εντόπισαν λίγο αργότερα -2- ανήλικους δράστες και μετά από έρευνα στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε πλαστικό πιστόλι ρέπλικα.

Οι ανωτέρω οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ηρακλείου, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Ν. Ηρακλείου, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.

