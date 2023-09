Πολιτική

Ο Κασσελάκης δεν έχει πάει φαντάρος – Τι προβλέπεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει ο νόμος για την περίπτωση του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία.

-

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Στέφανος Κασσελακης εμπίπτει στο κομμάτι του νόμου που αναφέρεται στους Έλληνες που έχουν ζησει πάνω από 11 Χρονια στο εξωτερικό.

Εφόσον βρίσκεται στην Ελλάδα πριν από το 45ο έτος σημαίνει την πλήρη αναβίωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων.

Έχοντας υπερβεί το 35ο της ηλικίας του έχει το δικαίωμα να κάνει μειωμένη θητεία η ποια υπολογίζεται στους 6 μήνες.

Ωστόσο έχει το δικαίωμα να υπηρετήσει για 20 ημέρες και να εξαγοράσει το υπόλοιπο, που υπολογίζεται στα 810 ευρω για κάθε μήνα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτήν τη στιγμή είναι πολίτης και όχι βουλευτής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Κρήτη: Έκλεψε αυτοκίνητο και το τράκαρε λίγο παρακάτω

Κινηματογραφική καταδίωξη από το Κορωπί στη Γλυφάδα