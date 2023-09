Πολιτισμός

Λιβύη: Ο “Daniel” αποκάλυψε νέα κομμάτια αρχαίας ελληνικής πόλης (βίντεο)

Νέα ευρήματα στην αρχαία ελληνική πόλη ήρθαν στο φως μετά τη φονική κακοκαιρία που σάρωσε και τη Λιβύη.

Του Λευτέρη Πράσινου

Οι σαρωτικές πλημμύρες, από την κακοκαιρία «Daniel», στη Λιβύη, έφεραν στο φως νέα ευρήματα στην αρχαία ελληνική πόλη της Κυρήνης, η οποία βρίσκεται κοντά στην πιο πληγείσα περιοχή, τη Ντέρνα και διακρίνεται για τα ελληνικά λουτρά της και τους ναούς του Διός και του Απόλλωνα. Με το φόβο ότι, ο αρχαιολογικός χώρος θα έχει υποστεί ανεπανόρθωτη καταστροφή, οι λιβυκές Αρχές ήρθαν να τον επιθεωρήσουν και να σώσουν ό,τι σώζεται. Τότε, ανακάλυψαν, απροσδόκητα, νέες αρχαιολογικές κατασκευές, που βγήκαν στην επιφάνεια, μόλις τα νερά των πλημμυρών αποστραγγίστηκαν.

Σύμφωνα με αρχαιολόγο «λάσπη και φερτά υλικά κάλυψαν σημεία του μνημείου, ενώ άλλα αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά και βρίσκονται υπό αξιολόγηση και επιστημονική έρευνα».

Η Κυρήνη -που σήμερα ονομάζεται Σάχατ- βρίσκεται 60χλμ. δυτικά της Ντέρνα. Ιδρύθηκε το 631 π.Χ. από τους Έλληνες και πήρε το όνομά της από την πηγή Κύρη, που ήταν αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα. Άκμασε τον 4ο αιώνα π.Χ., αποτελώντας μεγάλο εμπορικό κέντρο. Εκεί τον 3ο αιώνα π.Χ. ιδρύθηκε Φιλοσοφική Σχολή από τον Αρίστιππο, μαθητή του Σωκράτη.

Το 365 μ.Χ. η Κυρήνη καταστράφηκε, ύστερα από ισχυρό σεισμό -άνω των 8 Ρίχτερ- με επίκεντρο τις ακτές της δυτικής Κρήτης. Από το 1982 έχει αναδειχθεί σε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Τώρα, οι λιβυκές αρχές ετοιμάζονται να συγκροτήσουν μία ειδική επιτροπή που θα μελετήσει τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα της Κυρήνης και θα φροντίσει για την ανάπτυξη ενός σχεδίου για την αποκατάσταση της περιοχής, μετά από τη θεομηνία.

