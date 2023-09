Αθλητικά

Κηφισιά - Λαμία: Γκολ “χρυσάφι” του Λούμορ

Ο Λούμορ «έσωσε» με απίθανο γκολ τον βαθμό για την Κηφισιά απέναντι στη Λαμία!

-

Η νεοφώτιστη Κηφισιά έχει μάθει να «χτυπάει» στις... καθυστερήσεις κι όπως έκανε πριν από δύο εβδομάδες κόντρα στον Πανσερραϊκό (όταν μετέτρεψε το 2-4 σε 4-4 με δύο γκολ μετά το 90’), έτσι και στο ματς με τη Λαμία για την 6η αγωνιστική της Super League, κατάφερε να «σώσει» στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων τον βαθμό της ισοπαλίας, ισοφαρίζοντας στο τελικό 1-1 με το απίθανο γκολ του Λούμορ.

Η ομάδα της Φθιώτιδας είχε ανοίξει το σκορ με «κεραυνό» του Ακούνια στο 84’, αλλά δεν κράτησε ως το φινάλε το προβάδισμά της. Από ένα δοκάρι είχε η κάθε ομάδα, πρώτη η Λαμία με το φάουλ του Τόσιτς και στη συνέχεια η Κηφισιά με τον Μασούρα.

Η Λαμία μπήκε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι και με αιχμές του δόρατος τους Καρλίτος και Τόσιτς, προσπάθησε να «χτυπήσει» στην κόντρα τους γηπεδούχους. Στο 1’ ο Τόσιτς δεν μπόρεσε να νικήσει τον Αναγνωστόπουλο, ενώ στο 18’ η εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Σέρβου μέσου χτύπησε στο δεξί δοκάρι.

Η Κηφισιά πλησίασε στο γκολ στο 33’ με τον Ίλιεφ, ο οποίος πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 56’ ο Μασούρας έγινε αποδέκτης της μπάλας αρκετά μακριά, την έφερε μπροστά του, έκανε και το σουτ στην κίνηση με τη μπάλα να τραντάζει το δοκάρι του Κοσέλεφ.

Η Λαμία πήρε «κεφάλι» στο σκορ στο 84’ με τον Ματίας Ακούνια, ο οποίος δεν χρονοτρίβησε καθόλου μετά την κεφαλιά πάσα του Λόνγκο και με δυνατό σουτ έκανε το 1-0. Η Κηφισιά ωστόσο, δεν το... παράτησε και κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας με το υπέροχο σε εκτέλεση «ξερό» αριστερό σουτ του Λούμορ από τα 30 μέτρα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ιωαννίνων)

Κίτρινες: Παπασάββας, Ιπαλίμπο, Οζέγκοβιτς - Παπαδόπουλος, Τζανετόπουλος, Ακούνια

Αποβολές: Ιπαλίμπο (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Γιάννης Αναστασίου): Αναγνωστόπουλος, Μασούρας, Βαφέας, Τσάπαν, Λούμορ, Παπασάββας (88’ Κωνσταντακόπουλος), Ιπαλίμπο, Ίλιεφ (65’ Τετέι), Ματέους Σάντος, Μπιφουμά (78’ Αντερέγκεν), Οζέγκοβιτς.

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Σίντκλεϊ, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος (75’ Παούλαβετς), Νούνιες (82’ Ακούνια), Σλίβκα, Σαντάνα (70’ Στάνκο), Τόσιτς (69’ Μούλα), Καρλίτος (69’ Τσιλούλης), Λόνγκο.

