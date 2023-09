Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Βόλος: Συλλήψεις οπαδών πριν την έναρξη του αγώνα

Μεταξύ των συλληφθέντων και δυο ανήλικοι, Όλοι τους κατείχαν και μικροποσότητες ναρκωτικών.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί κατά τους ελέγχους που διενήργησαν χθες πριν από την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Βόλο ΝΠΣ, στο γήπεδο της Τούμπας.

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για έναν 22χρονο και δύο ανήλικους, 17 και 16 ετών. Όλοι κατείχαν μικροποσότητες χασίς και επιπλέον ο 17χρονος έναν πυρσό κι ένα κατσαβίδι.

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψε, στο γήπεδο της Τούμπας, για την 6η αγωνιστική της Super League, επί του Βόλου με 3-0. Αποτέλεσμα που του έδωσε τη δεύτερη συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα (σ.σ. προηγήθηκε η εκτός έδρας επιτυχία απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα). Χωρίς νίκη παραμένουν- μέχρι τώρα- στην κατηγορία οι Θεσσαλοί, μετρώντας , συνολικά, 4 ήττες και 2 ισοπαλίες.

Ο Τάισον έβαλε τη... σφραγίδα του στο ματς, καθώς από δικές του ασίστ προέκυψαν τα δύο πρώτα τέρματα του «Δικεφάλου», στο 39ο λεπτό από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη και στο 45+1 από τον Τόμας Μουργκ. Το... κερασάκι στην τούρτα για τους Θεσσαλονικείς, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ, έβαλε στο 55ο λεπτό, ο Άλι Σαμάτα.

Ο Βόλος βρέθηκε σε θέση βολής στο 5’ με τον Μαχαίρα, το σουτ του οποίου έδιωξε σε κόρνερ ο Κοτάρσκι. «Ανεβάζοντας», σταδιακά, «στροφές», ο ΠΑΟΚ βρήκε καλύτερα πατήματα και απείλησε στο 18’, με διπλή ευκαιρία, με τους Τάισον, Σαμάτα. Στην πορεία, σημάδεψε το δοκάρι, με τον Σβαμπ (24’) και τον Σάστρε (28’).

Στο 39ο λεπτό, ο Τάισον εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά και ο Κουλιεράκης, με κεφαλιά, άνοιξε το σκορ (σ.σ. γκολ που χρειάστηκε να περάσουν τρία περίπου λεπτά για να κατακυρωθεί με τη βοήθεια του VAR). Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, για το ημίχρονο, ο Τάισον «έτρεξε» αντεπίθεση για τους γηπεδούχους, «σέρβιρε» εξαιρετικά στον Μουργκ, ο οποίος τον ακολούθησε και ο τελευταίος, με πλασέ, έκανε το 2-0.

Στο 55ο λεπτό ο Σαμάτα στην περιοχή, πέρασε τον Παπαδόπουλο και «έγραψε» το τελικό 3-0. Τρία λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε κοντά στο τέταρτο τέρμα, ο Ζίβκοβιτς, όμως, σε κενή εστία, δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα (σ.σ. έδιωξε στη γραμμή ο Τσοκάνης). Στο 88’ ο Οζντόεφ «έπιασε» την κεφαλιά, στο ύψος του πέναλτι, ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε.

