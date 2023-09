Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Εισαγγελέας: Ο πιλότος σκότωσε την Καρολάιν για να την εκδικηθεί

"Eίχε επιδίωξη να σκοτώσει την Καρολάιν":, είπε ο Εισαγγελέας. Τι ζήτησε ως προς την ποινή του απο το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο.

«Ο κατηγορούμενος είχε άμεσο δόλο. Ούτε ενδεχόμενο, ούτε τίποτα. Είχε επιδίωξη να σκοτώσει την Καρολάιν», είπε ο εισαγγελέας της Έδρας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, που με απόντα τον κατηγορούμενο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ο οποίος παραιτήθηκε της έφεσης, δικάζει σε δεύτερο βαθμό το έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την ενοχή του πιλότου για την δολοφονία της 20χρονης συζύγου του και την θανάτωση της σκυλίτσας τους, τον Μάιο του 2021, σύμφωνα με την κατηγορία για την οποία σε πρώτο βαθμό του επιβλήθηκε ισόβια και επιπλέον 11,5 χρόνια κάθειρξη.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος απουσιάζει από το εδώλιο, καθώς τον περασμένο Ιούνιο κατά την διάρκεια της δίκης ενώπιον του ΜΟΕ, παραιτήθηκε της έφεσής του, ενώ παραίτηση δηλώσαν και οι συνήγοροι υπεράσπισης που είχε ορίσει ο ίδιος. Το δικαστήριο έχει προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρων, τους οποίους δεν αποδέχθηκε, με έγγραφό του, ο κατηγορούμενος. Ωστόσο με απόφαση του δικαστηρίου η δίκη συνεχίστηκε με τους δικηγόρους που έλαβαν εντολή να παρασταθούν προς υπεράσπιση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας τόνισε πως το δικαστήριο πρέπει να μελετήσει τα στοιχεία της προσωπικότητας του κατηγορούμενου και τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, που όπως είπε αφορά την εκδίκηση όταν το θύμα τον αμφισβήτησε και να καταλήξει στην καταδίκη του Αναγνωστόπουλου:

«Δεν δίστασε να βάλει το μωρό δίπλα στη νεκρή μητέρα του. Δεν δίστασε να το πάρει στην κηδεία της. Δεν δίστασε να ζητήσει 2.000 ευρώ από τη μητέρα της για το φέρετρο! Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της φιλαυτίας, της χειριστικής συμπεριφοράς και του ναρκισσισμού τότε ποιό είναι; Τιμώρησε την Κάρολαιν γιατί τόλμησε να πάει κόντρα στις βουλήσεις του Θεού. Ποιου Θεού; Του ίδιου!», είπε ο εισαγγελικός λειτουργός ζητώντας από τους εφέτες να μην λάβουν υπόψη όσα έχει ισχυριστεί ο πιλότος περί βρασμού ψυχικής ορμής. Αναφερόμενος στην δολοφονία του κουταβιού και στην όλη σκηνοθεσία του κατηγορούμενου μετά το έγκλημα, προκειμένου να εμφανιστεί ως ληστεία μετά φόνου, ο εισαγγελέας είπε για τον κατηγορούμενο:

«Νόμιζε ότι είχε την ικανότητα και την εξυπνάδα να κοροϊδεύει τους υπόλοιπους».

Επιχειρώντας να φωτίσει τα χαρακτηριστικά της σχέσης του ζευγαριού, ο εισαγγελικός λειτουργός μίλησε για «σχέση συνεξάρτησης», όπου την πρωτοβουλία είχε ο κατηγορούμενος: «Η Καρολάιν ήταν ένα κορίτσι γεμάτο ζωή που θαμπώθηκε από τον κατηγορούμενο. Της έφερνε πίτσες με ελικόπτερο στο σχολείο, ήταν ευπαρουσίαστος, το κορίτσι ήταν 15-16 ετών τότε.. θαμπώθηκε. Και μετά δημιουργήθηκε μα σχέση συνεξάρτησης. Η Καρολάιν έφτασε σε σημείο να παντρευτεί στο εξωτερικό τρεις ημέρες μετά την ενηλίκωσή της. Αυτές οι αποφάσεις ήταν με πρωτοβουλία της Κάρολαιν;» είπε.

Στην αγόρευσή του ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρθηκε και στην παραίτηση από την έφεση που δήλωσε ο κατηγορούμενος. Η επιλογή του Αναγνωστόπουλου να παραιτηθεί από την εν εξελίξει διαδικασία σχολιάστηκε αρνητικά από τον εισαγγελέα του ΜΟΕ, ο οποίος εκτίμησε πως στόχος του 35χρονου πιλότου ήταν να μην έρθουν σε γνώση του δικαστηρίου συγκεκριμένα στοιχεία αρνητικά για τον ίδιο.

«Προκαλεί έκπληξη η παραίτηση», ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός. «Αυτό κάτι πρέπει να σημαίνει. Πρέπει το δικαστήριο να λάβει υπόψη την στιγμή που το έκανε, ενώ είχε ξεκινήσει η δίκη...Αν θυμάστε, δήλωσε την παραίτηση αυτή με το που κινδύνευε να δημοσιευθεί κάποια επιστολή που έστειλε ο κατηγορούμενος και απευθυνόταν στη μητέρα του θύματος. Δεν τη διαβάσαμε ποτέ την επιστολή. Μήπως θέλησε να αποκρύψει τη διερεύνηση κάποιων σκοτεινών στοιχείων του χαρακτήρα του;» τόνισε ο εισαγγελέας αναφερόμενος στην κατάθεση της ψυχιάτρου συμβούλου της οικογένειας του θύματος. Η ψυχίατρος Άλκηστις Ηγουμενάκη στην κατάθεσή της για την προσωπικότητα του κατηγορούμενου είχε αναφερθεί σε "ναρκισσιστική διαταραχή και χειριστική προσωπικότητα», ενώ είχε επικαλεστεί την επιστολή που είχε στείλει μετά την καταδίκη του ο Αναγνωστόπουλος στην μητέρα του θύματος.

